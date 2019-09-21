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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:39

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров

Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.
Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).

Сам по себе электро бойлер дает минимум 100 кВт, если хоть иногда мыться самим и/или посуду на 5х человек. Ну, это если вода теплее 30 градусов в нем. Бойлер у вас газовый, как и плита? Тогда много вопросов снимается.
Вам хоть повезло, не надо воду бутылированную покупать, из крана можно

У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет. Кондиционеры тут только у избранных. Воду приходится доочищать фильтром - из под крана мне воняет тиной или Дунаем. В общем чем-то таким.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:43

  airmax78 написав:..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Кондиционеры тут только у избранных.
антимоскитные сетки похоже тоже :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?


Це анріал, ніякими лічильниками це не пояснити. Тільки бойлер сам по собі, наприклад, 80л, навіть при економному споживанні - десь 300+ кВт*год. Просто в розрахунку на активне нагрівання і враховуючи підтримку температури.
А ще варочна, духова шафа, електрочайник, гриль, мікрохвильова, пралка, посудомийка, холодильник і дрібні споживачі типу освітлення, роутеру, іншої техники. Це я спеціально не включав кондиціонери (які можуть працювати й на охолодження й на обігрів) і теплу підлогу.
Ну не буде чудес
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:01

У меня в августе 600кВт. Семья 3 человека.Электроплита(не фанаты кулинарии, готовим редко), бойлер(купание в среднем через день). Кондиционеры в августе кажется даже не включали, нужды не было
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:01

  Faceless написав:Це анріал, ніякими лічильниками це не пояснити. Тільки бойлер сам по собі, наприклад, 80л, навіть при економному споживанні - десь 300+ кВт*год. Просто в розрахунку на активне нагрівання і враховуючи підтримку температури.
А ще варочна, духова шафа, електрочайник, гриль, мікрохвильова, пралка, посудомийка, холодильник і дрібні споживачі типу освітлення, роутеру, іншої техники. Це я спеціально не включав кондиціонери (які можуть працювати й на охолодження й на обігрів) і теплу підлогу.
Ну не буде чудес

Може досить підтримувати дикий оффтоп про те, хто споживає на 10 євро електрики більше чи меньше? Ви ж наче модератор.
P.S. Якийсь у вас неправильний бойлер. У мене 120 літрів, плита і інші прилади на електриці, кондиціонер, правда, не часто вмикаю, немає потреби. Так ось, усе це влітку споживає 350-450 кВт·год (подивився статистику за останні 3 роки в yasno). Двоє дорослих і двоє дітей.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:29

  Faceless написав:
sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?


Це анріал, ніякими лічильниками це не пояснити. Тільки бойлер сам по собі, наприклад, 80л, навіть при економному споживанні - десь 300+ кВт*год. Просто в розрахунку на активне нагрівання і враховуючи підтримку температури.
А ще варочна, духова шафа, електрочайник, гриль, мікрохвильова, пралка, посудомийка, холодильник і дрібні споживачі типу освітлення, роутеру, іншої техники. Це я спеціально не включав кондиціонери (які можуть працювати й на охолодження й на обігрів) і теплу підлогу.
Ну не буде чудес

Менше ніж 300 кВт. В мене хоч є газ, але ГВС на двох 80л бойлерах на п'ять людей. Електродуховка, малий десь 100кВт на компі напалює. Електроприаід воріт, осушувач в цоколі десь під 700 кВт /міс виходить. Тобто бойлер десь під 200кВт/міс.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:29

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..

блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров

Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.
Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).

Кстати, когда прикинул реальный расход здесь, тоже подумал о мутках с нашими счетчиками. Вспомнилось, как в 90х у родителей бесплатно поменяли старые счетчики на новые и расход ЭЭ взлетел сразу в полтора раза. Тогда из всех телеутюгов втирали, что дескать советские счетчики считали неправильно и не учитывали какие-то там потери.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:39

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.
Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).

Кстати, когда прикинул реальный расход здесь, тоже подумал о мутках с нашими счетчиками. Вспомнилось, как в 90х у родителей бесплатно поменяли старые счетчики на новые и расход ЭЭ взлетел сразу в полтора раза. Тогда из всех телеутюгов втирали, что дескать советские счетчики считали неправильно и не учитывали какие-то там потери.

Когда цена э/э была копеечная и явно субсидировалась - на это можно было закрывать глаза. Но теперь будем платить по полной программе, поэтому надо проверять, что там и как наши счетчики считают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?

Ответ в приборах производимых на ЕС. Разница можете быть колоссальная в потреблении электрики.
stm
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