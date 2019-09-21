|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:53
Но то, что ДТЭК нас ипеть со счетчиками - в этом я почти не сомневаюсь. Сейчас из потребителей в квартире работает только... NAS и маршрутизатор, питающий 3 камеры и домофон. Угадайте какое потребление они дают в месяц? От 33 до 50 кВтч согласно кабинету в Ясно. Мощность потребляемая QNAP NAS - 16Вт, маршрутизатор, ну, еще пусть 10Вт. Всего это максимум 18,7 кВт в месяц. А счетчик крутит от 33 до 56. Приеду - буду разбираться. Кому не лень - можете уже начинать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40921
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:57
airmax78 написав:
Но то, что ДТЭК нас ипеть со счетчиками - в этом я почти не сомневаюсь. Сейчас из потребителей в квартире работает только... NAS и маршрутизатор, питающий 3 камеры и домофон. Угадайте какое потребление они дают в месяц? От 33 до 50 кВтч согласно кабинету в Ясно. Мощность потребляемая QNAP NAS - 16Вт, маршрутизатор, ну, еще пусть 10Вт. Всего это максимум 18,7 кВт в месяц. А счетчик крутит от 33 до 56. Приеду - буду разбираться. Кому не лень - можете уже начинать.
Может то покупатели с поллямом звонят в дверь,вот звонок и накручивает
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7010
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 1387 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:59
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40921
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:09
airmax78 написав:
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
Мощность сигнала на весь дом, включая подвал?)
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11445
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1551 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:23
airmax78 написав:
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
а аквастоп? Сигнализации ДСО нема?
Всё спрятано под плинтусами
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7010
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 1387 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:24
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Но то, что ДТЭК нас ипеть со счетчиками - в этом я почти не сомневаюсь. Сейчас из потребителей в квартире работает только... NAS и маршрутизатор, питающий 3 камеры и домофон. Угадайте какое потребление они дают в месяц? От 33 до 50 кВтч согласно кабинету в Ясно. Мощность потребляемая QNAP NAS - 16Вт, маршрутизатор, ну, еще пусть 10Вт. Всего это максимум 18,7 кВт в месяц. А счетчик крутит от 33 до 56. Приеду - буду разбираться. Кому не лень - можете уже начинать.
Может то покупатели с поллямом звонят в дверь,вот звонок и накручивает
А может холодильник пиво охлаждает.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1318
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:27
airmax78 написав:
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
А холодильник?
Неужели перед венским кофеем вы его выели в ноль, помыли, выдернули с розетки и оставили двери открытыми для проветривания?
И что это за NAS и маршрутизаторы у вас?
Умный дом чтоли?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2536
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:42
antey1969 написав: airmax78 написав:
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
Мощность сигнала на весь дом, включая подвал?)
В мене роутер 24 Вт приблизно, от і +17кВт*год за місяць з одного, а їх може бути кілька ретрансляторів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31954
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7580 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:55
stm написав: sequence написав:
airmax78 написав:
..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...
170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?
Ответ в приборах производимых на ЕС. Разница можете быть колоссальная в потреблении электрики.
Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаково
И КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146%
Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралки
Телевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно
€йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют?
При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2536
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|13903
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|21614
|
|
|212
|43791
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|