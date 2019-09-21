Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Чет 15 вер, 2022 12:55

stm написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет... ..У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.

Мистика.

ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину

В Киеве сколько было? 170 кВт.. на пятерых.Мистика.ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истинуВ Киеве сколько было?

Ответ в приборах производимых на ЕС. Разница можете быть колоссальная в потреблении электрики. Ответ в приборах производимых на ЕС. Разница можете быть колоссальная в потреблении электрики.

Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаковоИ КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146%Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралкиТелевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно€йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют?При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают