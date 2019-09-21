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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:53

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Удаляю и прошу прощения.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 вер, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:57

  airmax78 написав:Но то, что ДТЭК нас ипеть со счетчиками - в этом я почти не сомневаюсь. Сейчас из потребителей в квартире работает только... NAS и маршрутизатор, питающий 3 камеры и домофон. Угадайте какое потребление они дают в месяц? От 33 до 50 кВтч согласно кабинету в Ясно. Мощность потребляемая QNAP NAS - 16Вт, маршрутизатор, ну, еще пусть 10Вт. Всего это максимум 18,7 кВт в месяц. А счетчик крутит от 33 до 56. Приеду - буду разбираться. Кому не лень - можете уже начинать.

Может то покупатели с поллямом звонят в дверь,вот звонок и накручивает
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:59

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:09

  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

Мощность сигнала на весь дом, включая подвал?)
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:23

  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

а аквастоп? Сигнализации ДСО нема? :roll: Всё спрятано под плинтусами :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:24

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Но то, что ДТЭК нас ипеть со счетчиками - в этом я почти не сомневаюсь. Сейчас из потребителей в квартире работает только... NAS и маршрутизатор, питающий 3 камеры и домофон. Угадайте какое потребление они дают в месяц? От 33 до 50 кВтч согласно кабинету в Ясно. Мощность потребляемая QNAP NAS - 16Вт, маршрутизатор, ну, еще пусть 10Вт. Всего это максимум 18,7 кВт в месяц. А счетчик крутит от 33 до 56. Приеду - буду разбираться. Кому не лень - можете уже начинать.

Может то покупатели с поллямом звонят в дверь,вот звонок и накручивает

А может холодильник пиво охлаждает.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:27

  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

А холодильник?
Неужели перед венским кофеем вы его выели в ноль, помыли, выдернули с розетки и оставили двери открытыми для проветривания?
И что это за NAS и маршрутизаторы у вас?
Умный дом чтоли?
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:42

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

antey1969 написав:
  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

Мощность сигнала на весь дом, включая подвал?)
В мене роутер 24 Вт приблизно, от і +17кВт*год за місяць з одного, а їх може бути кілька ретрансляторів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:55

  stm написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня 2 водонагревателя электрических + электроплита и электродуховка. Газа в доме нет...

170 кВт.. на пятерых.
Мистика.
ну, или ДТЭК - пдрсы. Последняя версия похожа на истину
В Киеве сколько было?

Ответ в приборах производимых на ЕС. Разница можете быть колоссальная в потреблении электрики.

Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаково
И КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146%
Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралки
Телевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно
€йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют?
При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:44

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

а аквастоп? Сигнализации ДСО нема? :roll: Всё спрятано под плинтусами :D

Аквастопы отключил - краны ж и так перекрыты. Сигнализации нет.
В общем еще 23Вт или еще 17 кВт.
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  #<1 ... 19202122>
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