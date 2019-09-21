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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:45
барабашов написав: airmax78 написав:
Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
А холодильник?
Неужели перед венским кофеем вы его выели в ноль, помыли, выдернули с розетки и оставили двери открытыми для проветривания?
И что это за NAS и маршрутизаторы у вас?
Умный дом чтоли?
Блииииин.... прости Ринат!!! Винный холодильник же еще работает ... Это как раз недостающие 7 кВт в месяц. Удалил свои претензии.
P.S. Освобождение холодильника утром 25.02 стало точкой невозврата. Я колебался ехать/не ехать. Но после того как из холодильника все выгреб и отнес охранникам в доме - обратного пути уже не было. Поэтому да, холодильник стоит пустой и открытый на проветривание.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:10
барабашов написав:
Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаково
И КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146%
Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралки
Телевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно
€йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют?
При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают
Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
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stm
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:14
stm написав:
Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії
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Faceless
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