Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.
А холодильник? Неужели перед венским кофеем вы его выели в ноль, помыли, выдернули с розетки и оставили двери открытыми для проветривания? И что это за NAS и маршрутизаторы у вас? Умный дом чтоли?
Блииииин.... прости Ринат!!! Винный холодильник же еще работает ... Это как раз недостающие 7 кВт в месяц. Удалил свои претензии. P.S. Освобождение холодильника утром 25.02 стало точкой невозврата. Я колебался ехать/не ехать. Но после того как из холодильника все выгреб и отнес охранникам в доме - обратного пути уже не было. Поэтому да, холодильник стоит пустой и открытый на проветривание.
барабашов написав:Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаково И КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146% Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралки Телевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно €йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют? При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают
Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії
stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії
Нет. Я тоже считала что чудес не бывает. Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС. Т.к. Philips купленный в ЕС с русской инструкцией сломался на 2 день. Это же прибор пришедший без русской инструкции работал 3 года. По отзывам, мы были не первые столкнувшиеся именно с этой проблемой.
stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії
Нет. Я тоже считала что чудес не бывает. Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС. Т.к. Philips купленный в ЕС с русской инструкцией сломался на 2 день. Это же прибор пришедший без русской инструкции работал 3 года. По отзывам, мы были не первые столкнувшиеся именно с этой проблемой.
Все залежить від того, що за техніку розглядати Умовно, чайник меншої потужності буде просто довше працювати. Блендер низької потужності не все потягне, і все одно, яка там збірка. Праска низької потужності буде банально гірше для певних тканин, і ні біса не зекономите. Щодо пилососа можливо, але я дуже не часто ним користуюся (у нас чи Томпсон, чи Томас, щось таке) , не думаю, що він хо якось може вплинути на споживання. А найбільше споживання що дає? Те, де збірка в принципі не має значення: - бойлер. Принцип простий, як двері. Збірка до лампочки, потужність не дасть економії. - кондиціонер. Та сама історія - тепла підлога. Знов те саме - варочна. Потужність визначає лише максимальні можливості. Збірка нічого не змінить - духова шафа. Те саме - електрочайник. Те саме - мікрохвильова. Те саме - посудомийна машина. Знов таки ніякого дива - пральна машина. Те саме
Праски, гриль, блендер, пилосос - брутто це якісь відсотки в середньому споживанні
Так ото ж! Колись сусіди з усього будинку у Вайбер-чаті піднімали це питання.... І висновок один: Всі(ж не дурні) покупляли собі до квартир всю техніку з АААААААААА... - а платимо все одно докуЯ!
Тож, наприклад в мене на сім'ю(2дорослих+2дітей) влітку е/е тягне на 400-500грн, а взимку 550-700грн І то в мене газплита і газкотел(правда насос в ньому працює від е/е) А так, то від е/е працює - зміевик/драбинка у ванні, бойлер, пральна машинка, фен, блендер, кух-комбайн, посудомийка, холодильник, пилосмок, ноутбук, сушарка для фруктів... ну і звичайно світло - НЕ лампочки-жарівки висять))) Інколи у ванні масляний радіатор ще вмикаємо, коли меншого купаємо...
Успіх у меня в ванной есть батарея от котла, но я её не включаю (перекрыл подачу) там и так тепло даже зимой, даже без отопления. На кухне та же тема, батарея перекрыта много лет, тепло и без нее. И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл или проточный э/водонагреватель. Что лучше подогревать то количество воды, которое вам нужно или все 60-80л? Проточный у меня в коммерции, до кипятка вообще не греет, 40-45 град на выходе стабильно даёт без перепадов. Покупал за 300 грн. Есть такие же для душа, с лейкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.