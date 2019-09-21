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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:45

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Прощения просим у ДТЭК. Я забыл про вайфай рутер.

А холодильник?
Неужели перед венским кофеем вы его выели в ноль, помыли, выдернули с розетки и оставили двери открытыми для проветривания?
И что это за NAS и маршрутизаторы у вас?
Умный дом чтоли?

Блииииин.... прости Ринат!!! Винный холодильник же еще работает ... Это как раз недостающие 7 кВт в месяц. Удалил свои претензии.
P.S. Освобождение холодильника утром 25.02 стало точкой невозврата. Я колебался ехать/не ехать. Но после того как из холодильника все выгреб и отнес охранникам в доме - обратного пути уже не было. Поэтому да, холодильник стоит пустой и открытый на проветривание.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:10

  барабашов написав:Чайник,духовка или утюг что у нас что у Эйра жрут в режиме нагрева одинаково
И КПД на охлаждение кондёра в Вене не будет 146%
Холодильник может жрать там в полтора раза меньше, но и у нас есть в продаже дорогие холодильники ААА, как и стиралки
Телевизоры у них по полтора метра, как у нас в аренде эконома-недобизнеса - редкость, это верно
€йр, а как там пересичные австрияки, тянут 35центов/квт*ч или воют?
При доходе 2-3к€ на рыло это как в Саюзе 4коп было, ну почти, а ведь многие там и по пятёрке и больше заколачивают

Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.

Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:14

  Faceless написав:
  stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.

Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії

Нет. Я тоже считала что чудес не бывает. Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС. Т.к. Philips купленный в ЕС с русской инструкцией сломался на 2 день. Это же прибор пришедший без русской инструкции работал 3 года. По отзывам, мы были не первые столкнувшиеся именно с этой проблемой.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:34

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  Faceless написав:
  stm написав:Ответ как мы выбираем приборы. Смотрим на мощность. Я просто ругалась с итальянцем типа это не может хорошо работать при такой мощности. Я была не права. Но европейская сборка и другая - это 2 большие разницы.

Чудес не буває, і менша потужність зазвичай означатиме просто довший час роботи і відповідно жодної різниці у кінцевому споживанні енергії

Нет. Я тоже считала что чудес не бывает. Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС. Т.к. Philips купленный в ЕС с русской инструкцией сломался на 2 день. Это же прибор пришедший без русской инструкции работал 3 года. По отзывам, мы были не первые столкнувшиеся именно с этой проблемой.

Все залежить від того, що за техніку розглядати
Умовно, чайник меншої потужності буде просто довше працювати. Блендер низької потужності не все потягне, і все одно, яка там збірка. Праска низької потужності буде банально гірше для певних тканин, і ні біса не зекономите. Щодо пилососа можливо, але я дуже не часто ним користуюся (у нас чи Томпсон, чи Томас, щось таке) , не думаю, що він хо якось може вплинути на споживання.
А найбільше споживання що дає? Те, де збірка в принципі не має значення:
- бойлер. Принцип простий, як двері. Збірка до лампочки, потужність не дасть економії.
- кондиціонер. Та сама історія
- тепла підлога. Знов те саме
- варочна. Потужність визначає лише максимальні можливості. Збірка нічого не змінить
- духова шафа. Те саме
- електрочайник. Те саме
- мікрохвильова. Те саме
- посудомийна машина. Знов таки ніякого дива
- пральна машина. Те саме

Праски, гриль, блендер, пилосос - брутто це якісь відсотки в середньому споживанні
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:18

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

Так ото ж!
Колись сусіди з усього будинку у Вайбер-чаті піднімали це питання....
І висновок один:
Всі(ж не дурні) покупляли собі до квартир всю техніку з АААААААААА... - а платимо все одно докуЯ!

Тож, наприклад в мене на сім'ю(2дорослих+2дітей) влітку е/е тягне на 400-500грн, а взимку 550-700грн
І то в мене газплита і газкотел(правда насос в ньому працює від е/е)
А так, то від е/е працює - зміевик/драбинка у ванні, бойлер, пральна машинка, фен, блендер, кух-комбайн, посудомийка, холодильник, пилосмок, ноутбук, сушарка для фруктів... ну і звичайно світло - НЕ лампочки-жарівки висять)))
Інколи у ванні масляний радіатор ще вмикаємо, коли меншого купаємо...
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:36

Успіх у меня в ванной есть батарея от котла, но я её не включаю (перекрыл подачу) там и так тепло даже зимой, даже без отопления. На кухне та же тема, батарея перекрыта много лет, тепло и без нее. И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл или проточный э/водонагреватель. Что лучше подогревать то количество воды, которое вам нужно или все 60-80л? Проточный у меня в коммерции, до кипятка вообще не греет, 40-45 град на выходе стабильно даёт без перепадов. Покупал за 300 грн. Есть такие же для душа, с лейкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл или проточный водонагреватель.

Проточний вимагає нефігової потужноси, далеко не всюди його можна поставити. Котел, якщо відпочатку не був запроектований, теж неординарна задача
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:41

  Faceless написав:
  vitaliian написав:И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл или проточный водонагреватель.

Проточний вимагає нефігової потужноси, далеко не всюди його можна поставити. Котел, якщо відпочатку не був запроектований, теж неординарна задача

Проточные есть 3квт. Типа такого
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/mitt ... Pxhqm.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:45

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл или проточный водонагреватель.

Проточний вимагає нефігової потужноси, далеко не всюди його можна поставити. Котел, якщо відпочатку не був запроектований, теж неординарна задача

Проточный 3квт.

Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити.
От якраз те непорозуміння, що ви виклали - на один умивальник потворне одоробло
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  #<1 ... 20212223>
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