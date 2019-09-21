Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

vitaliian написав: Faceless написав:
Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только 2е. Разумеется проводка должна быть в порядке или тянуть отдельную розетку от щитка.
Та прям однаково. Влітку холодна вода в крані може бути й вище 20, взимку - і холоднішще 10.
Нормальний проточний це більше 10кВт, не в кожного в принципі є така потужність на квартиру (враховуючи що це не єдиний потужний електроприлад що має працювати паралельно з іншими). Проводку під нього як і під бойлер звісно треба прокладати завчасно.
Якщо отакі дешеві потвори ставити на кожен кран, то по-перше, виглядає жахливо, по-друге - на кожен кран треба тягнути потужну лінію, по-третє, по необхдній потужності буде не менше: один кран відкрив на кухні, другий - у ванній, і ще хтось приймає душ (а там вже 3 кВт не вистачить) - от вам раз і десь кВт 12 одночасно вже є. Не всяка бюджетна новобудова має такі потужності на вхід, про старий фонд нема що й казати. Ще й виглядає як убогий колгосп.
На цьому фоні бойлер зі своїми 2-3 кВт брутто виглядає куди привабливіше, особливо якщо об'єм достатьньо великий