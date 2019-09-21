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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:49

  Faceless написав:Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только проточный. Хотя бы из за экономии на цене, экономии места и лёгкого монтажа.

Разумеется проводка должна быть в порядке или тянуть отдельную розетку от щитка. Но к бойлеру это тоже относится. Если по уму делать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только 2е. Разумеется проводка должна быть в порядке или тянуть отдельную розетку от щитка.

Та прям однаково. Влітку холодна вода в крані може бути й вище 20, взимку - і холоднішще 10.
Нормальний проточний це більше 10кВт, не в кожного в принципі є така потужність на квартиру (враховуючи що це не єдиний потужний електроприлад що має працювати паралельно з іншими). Проводку під нього як і під бойлер звісно треба прокладати завчасно.
Якщо отакі дешеві потвори ставити на кожен кран, то по-перше, виглядає жахливо, по-друге - на кожен кран треба тягнути потужну лінію, по-третє, по необхдній потужності буде не менше: один кран відкрив на кухні, другий - у ванній, і ще хтось приймає душ (а там вже 3 кВт не вистачить) - от вам раз і десь кВт 12 одночасно вже є. Не всяка бюджетна новобудова має такі потужності на вхід, про старий фонд нема що й казати. Ще й виглядає як убогий колгосп.
На цьому фоні бойлер зі своїми 2-3 кВт брутто виглядає куди привабливіше, особливо якщо об'єм достатьньо великий
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:10

Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
vitaliian
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