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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:49

  Faceless написав:Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только проточный. Хотя бы из за экономии на цене, экономии места и лёгкого монтажа.

Разумеется проводка должна быть в порядке или тянуть отдельную розетку от щитка. Но к бойлеру это тоже относится. Если по уму делать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Проточний мінімальної потужності нормально нагріватиме воду хіба влітку і при невеликому споживанні, типу руки помити
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только 2е. Разумеется проводка должна быть в порядке или тянуть отдельную розетку от щитка.

Та прям однаково. Влітку холодна вода в крані може бути й вище 20, взимку - і холоднішще 10.
Нормальний проточний це більше 10кВт, не в кожного в принципі є така потужність на квартиру (враховуючи що це не єдиний потужний електроприлад що має працювати паралельно з іншими). Проводку під нього як і під бойлер звісно треба прокладати завчасно.
Якщо отакі дешеві потвори ставити на кожен кран, то по-перше, виглядає жахливо, по-друге - на кожен кран треба тягнути потужну лінію, по-третє, по необхдній потужності буде не менше: один кран відкрив на кухні, другий - у ванній, і ще хтось приймає душ (а там вже 3 кВт не вистачить) - от вам раз і десь кВт 12 одночасно вже є. Не всяка бюджетна новобудова має такі потужності на вхід, про старий фонд нема що й казати. Ще й виглядає як убогий колгосп.
На цьому фоні бойлер зі своїми 2-3 кВт брутто виглядає куди привабливіше, особливо якщо об'єм достатьньо великий
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:10

Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Наконец я нашёл свою мечту Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:26

Господа, как Свифт выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:28

  Хомякоид написав:Господа, как Свифт выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?

эквивалент 100 тыс грн в день.
я снимаю по 2500 долл в день. если с женой то х 2.
на прошлой неделе приват уменьшил заказ наличных с 2500 до 1000 долл.
на пумб - 2500 нормально
beee
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:35

  beee написав:
  Хомякоид написав:Господа, как Свифт выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?

эквивалент 100 тыс грн в день.
я снимаю по 2500 долл в день. если с женой то х 2.
на прошлой неделе приват уменьшил заказ наличных с 2500 до 1000 долл.
на пумб - 2500 нормально


А Вестерн Юнион не сталкивались случайно ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:38

  Хомякоид написав:
  beee написав:
  Хомякоид написав:Господа, как Свифт выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?

эквивалент 100 тыс грн в день.
я снимаю по 2500 долл в день. если с женой то х 2.
на прошлой неделе приват уменьшил заказ наличных с 2500 до 1000 долл.
на пумб - 2500 нормально


А Вестерн Юнион не сталкивались случайно ?

в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта
beee
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:48

  beee написав:в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта


В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 05:20

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

На Домике похоже Трайбека пишет, перлы выдает закачашся

,Сегодня смотрел как готовят mcDonalds к открытию. Вот он, двигатель спроса на недвижимость, этим Киев вполне может заманить к себе ещё людей (С.Трайбека)
Хомякоид
 
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  #<1 ... 20212223
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