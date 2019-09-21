Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Гугл переводчик, это такое, лучше читайте оригиналы объявлений, польский очень схож на українську.
ПС ну и тянет наших людей на "Позняки" даже заграницей.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:11
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|