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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:11

  beee написав:Наконец я нашёл свою мечту Зображення

Гугл переводчик, это такое, лучше читайте оригиналы объявлений, польский очень схож на українську.
ПС ну и тянет наших людей на "Позняки" :D даже заграницей.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:20

  BIGor написав:
  beee написав:Наконец я нашёл свою мечту Зображення

Гугл переводчик, это такое, лучше читайте оригиналы объявлений, польский очень схож на українську.
ПС ну и тянет наших людей на "Позняки" :D даже заграницей.

ПОХ форева))
мне урсус честно - отвратен
как и кухня местная - как можно так отвратно готовить
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:21

  Хомякоид написав:
  beee написав:в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта


В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?

да можно конечно. по штуке заказывать.

мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:мне урсус честно - отвратен

Читал что украинцев туда тянет покупать... Надо отвыкать всякое омно брать.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:10

  BIGor написав:
  beee написав:мне урсус честно - отвратен

Читал что украинцев туда тянет покупать... Надо отвыкать всякое омно брать.

Бигор, так а где надо брать? :)
stm
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