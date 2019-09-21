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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:11
beee написав:
Наконец я нашёл свою мечту
Гугл переводчик, это такое, лучше читайте оригиналы объявлений, польский очень схож на українську.
ПС ну и тянет наших людей на "Позняки"
даже заграницей.
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BIGor
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:20
BIGor написав: beee написав:
Наконец я нашёл свою мечту
Гугл переводчик, это такое, лучше читайте оригиналы объявлений, польский очень схож на українську.
ПС ну и тянет наших людей на "Позняки"
даже заграницей.
ПОХ форева))
мне урсус честно - отвратен
как и кухня местная - как можно так отвратно готовить
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beee
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:21
Хомякоид написав: beee написав:
в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта
В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?
да можно конечно. по штуке заказывать.
мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены
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beee
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:04
beee написав:
мне урсус честно - отвратен
Читал что украинцев туда тянет покупать... Надо отвыкать всякое омно брать.
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BIGor
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:42
Раз такое дело. Я открыл счёт в PKO. Кстати за 15 минут. Он мультивалютный.
Может просто хранить деньги на счёте в долларах?
Недвижимость Польши оказывается не то же самое, что у нас.
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beee
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:47
vitaliian написав:
И зачем вам бойлер если можно поставить 2х контурный котёл
В мене двох-контурний, але я бойлер поставив, щоб менша нагрузка на котел була! Та і знаю я ті приколи, коли на кухні посуд миється під краном, а у ванні під час душу - перепади температури води гуляють)))
Та і на 4х людей - таки думаю краще бойлер, ніж "мучити" котел))
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:48
beee написав:
Раз такое дело. Я открыл счёт в PKO. Кстати за 15 минут. Он мультивалютный.
Может просто хранить деньги на счёте в долларах?
Недвижимость Польши оказывается не то же самое, что у нас.
Я вам говорил - не спешите тратить.
Идет время дорогих денег.
Пока ФЭД анонсировал дальнейшую борьбу с инфляцией (читай "пылесос не выключаем")
Цены будут, по канонам, идти вниз с лагом.
ЗЫ:Вы уже почувствовали каково это держать на счету цифру с 6-ю знаками и не просыпаться в холодном поту "Банк фсё?"
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rjkz
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:52
rjkz написав: beee написав:
Раз такое дело. Я открыл счёт в PKO. Кстати за 15 минут. Он мультивалютный.
Может просто хранить деньги на счёте в долларах?
Недвижимость Польши оказывается не то же самое, что у нас.
Я вам говорил - не спешите тратить.
Идет время дорогих денег.
Пока ФЭД анонсировал дальнейшую борьбу с инфляцией (читай "пылесос не выключаем")
Цены будут, по канонам, идти вниз с лагом.
ЗЫ:Вы уже почувствовали каково это держать на счету цифру с 6-ю знаками и не просыпаться в холодном поту "Банк фсё?"
Этой ночью, кстати
.
На 12 договор резервации.
Блин. Ладно. Деньги так деньги
Сами выбрали))
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beee
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:54
vitaliian написав:
То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
От і відповідь на все☝️
А проточний - може бути лише десь на дачі, чи в холостяка
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