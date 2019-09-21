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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:23
vitaliian написав:Faceless
по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:43
airmax78 написав: vitaliian написав:Faceless
по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и мало квартир.
Не понравилось, что на квартиру давали аж 3квт мощности, что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.
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