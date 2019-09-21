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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:23

  vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:43

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.

Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и в целом мало квартир. Отдавали с дисконтом 10куе от рынка.

Не понравилось, что на квартиру выделили аж 3квт мощности (отопление электро, газа нет), что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер, мультиварку и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.

В новостроях мощность это бабки застройщика, если он изначально пожадничал - беда, сам уже ничего не нарешаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:31

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.

Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и в целом мало квартир. Отдавали с дисконтом 10куе от рынка.

Не понравилось, что на квартиру выделили аж 3квт мощности (отопление электро, газа нет), что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер, мультиварку и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.

В новостроях мощность это бабки застройщика, если он изначально пожадничал - беда, сам уже ничего не нарешаешь.
Такі історії типові для передмістя, де з потужностями в принципі проблеми
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:02

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.

В корне не правильно.

Сознательно перегружать проводку и надеяться на последнюю линию обороны в виде выключателей, это как играть в русскую рулетку с одним патроном в барабане.

Ну и минутка обучения...

Если по уму, то есть такая штука
http://mir-rele.com.ua/product/pr-615

"Реле тока приоритетное необходимо для защиты потребителя от превышения допустимой мощности и перегрузки сети. Прибор контролирует общую величину потребляемого тока, при выходе её за допустимое значение отключает второстепенную нагрузку.

Принцип работы: Устройство в непрерывном режиме контролирует значение силы тока и, в случае превышения им установленного значения, отключает дополнительную нагрузку. Обязательная же цепь продолжает работать.

Применяется для: Защиты сети, в ситуации когда одновременно работают 2 независимых потребителя, совместная работа которых может привести к перегрузке сети. Прибор может быть необходимым для холодильных установок, отопления, и других видов бытового и производственного оборудования."
:lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:25

  Faceless написав:історії типові для передмістя, де з потужностями в принципі проблеми
у крупных застройщиков проблем нет, в ирпене есть жк на тысячи квартир и системно свет там не пропадает. Но не все хотят жить в человейнике, поэтому строятся и небольшие дома на 4 -12 квартир, а их запитать уже проблемно, лишних мощностей действительно нет. Мой знакомый застройщик рассказывал историю, как он искал мощности за 500 метров от жк и тянул провода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:02

  rjkz написав:
  beee написав:Раз такое дело. Я открыл счёт в PKO. Кстати за 15 минут. Он мультивалютный.
Может просто хранить деньги на счёте в долларах?
Недвижимость Польши оказывается не то же самое, что у нас.


Я вам говорил - не спешите тратить.
Идет время дорогих денег.
Пока ФЭД анонсировал дальнейшую борьбу с инфляцией (читай "пылесос не выключаем")
Цены будут, по канонам, идти вниз с лагом.
ЗЫ:Вы уже почувствовали каково это держать на счету цифру с 6-ю знаками и не просыпаться в холодном поту "Банк фсё?" :)

Там гарантии до 100К евро. Только владельцу валютного счета надо платить банку $1 в месец, может и больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:19

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.

В корне не правильно.

Сознательно перегружать проводку и надеяться на последнюю линию обороны в виде выключателей, это как играть в русскую рулетку с одним патроном в барабане.

Ну и минутка обучения...

Если по уму, то есть такая штука
http://mir-rele.com.ua/product/pr-615

"Реле тока приоритетное необходимо для защиты потребителя от превышения допустимой мощности и перегрузки сети. Прибор контролирует общую величину потребляемого тока, при выходе её за допустимое значение отключает второстепенную нагрузку.

Принцип работы: Устройство в непрерывном режиме контролирует значение силы тока и, в случае превышения им установленного значения, отключает дополнительную нагрузку. Обязательная же цепь продолжает работать.

Применяется для: Защиты сети, в ситуации когда одновременно работают 2 независимых потребителя, совместная работа которых может привести к перегрузке сети. Прибор может быть необходимым для холодильных установок, отопления, и других видов бытового и производственного оборудования."
:lol:

А как эта штука определяет какие приборы первостепенные, а какие второстепенные? На старой квартире у меня, в случае перегрузки, просто автомат входящий выбивало и все. Но там вообще все предельно примитивно было сделано. На новой - даже не успел протестировать как все работает. Даже наклейки на автоматы не успел распечатать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:18

По ссылке видео, рекомендую к просмотру

В китайском городе Чанша сегодня за 20 минут полностью сгорело здание China-telecom. Сообщают о сотнях сгоревших заживо людей.

https://t.me/voynareal/34999?single
я думал так горят только бенгальские огни и баллоны с пропаном
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:45

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  airmax78 написав:А как эта штука определяет какие приборы первостепенные, а какие второстепенные?
это уже по схеме цепи,там же есть Принцип работы
Мизантрóп
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