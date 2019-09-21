Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и в целом мало квартир. Отдавали с дисконтом 10куе от рынка.
Не понравилось, что на квартиру выделили аж 3квт мощности (отопление электро, газа нет), что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер, мультиварку и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.
В новостроях мощность это бабки застройщика, если он изначально пожадничал - беда, сам уже ничего не нарешаешь.
vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и в целом мало квартир. Отдавали с дисконтом 10куе от рынка.
Не понравилось, что на квартиру выделили аж 3квт мощности (отопление электро, газа нет), что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер, мультиварку и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.
В новостроях мощность это бабки застройщика, если он изначально пожадничал - беда, сам уже ничего не нарешаешь.
Такі історії типові для передмістя, де з потужностями в принципі проблеми
vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
В корне не правильно.
Сознательно перегружать проводку и надеяться на последнюю линию обороны в виде выключателей, это как играть в русскую рулетку с одним патроном в барабане.
"Реле тока приоритетное необходимо для защиты потребителя от превышения допустимой мощности и перегрузки сети. Прибор контролирует общую величину потребляемого тока, при выходе её за допустимое значение отключает второстепенную нагрузку.
Принцип работы: Устройство в непрерывном режиме контролирует значение силы тока и, в случае превышения им установленного значения, отключает дополнительную нагрузку. Обязательная же цепь продолжает работать.
Применяется для: Защиты сети, в ситуации когда одновременно работают 2 независимых потребителя, совместная работа которых может привести к перегрузке сети. Прибор может быть необходимым для холодильных установок, отопления, и других видов бытового и производственного оборудования."
Faceless написав:історії типові для передмістя, де з потужностями в принципі проблеми
у крупных застройщиков проблем нет, в ирпене есть жк на тысячи квартир и системно свет там не пропадает. Но не все хотят жить в человейнике, поэтому строятся и небольшие дома на 4 -12 квартир, а их запитать уже проблемно, лишних мощностей действительно нет. Мой знакомый застройщик рассказывал историю, как он искал мощности за 500 метров от жк и тянул провода.
beee написав:Раз такое дело. Я открыл счёт в PKO. Кстати за 15 минут. Он мультивалютный. Может просто хранить деньги на счёте в долларах? Недвижимость Польши оказывается не то же самое, что у нас.
Я вам говорил - не спешите тратить. Идет время дорогих денег. Пока ФЭД анонсировал дальнейшую борьбу с инфляцией (читай "пылесос не выключаем") Цены будут, по канонам, идти вниз с лагом. ЗЫ:Вы уже почувствовали каково это держать на счету цифру с 6-ю знаками и не просыпаться в холодном поту "Банк фсё?"
Там гарантии до 100К евро. Только владельцу валютного счета надо платить банку $1 в месец, может и больше.
vitaliian написав:Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.
По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.
В корне не правильно.
Сознательно перегружать проводку и надеяться на последнюю линию обороны в виде выключателей, это как играть в русскую рулетку с одним патроном в барабане.
"Реле тока приоритетное необходимо для защиты потребителя от превышения допустимой мощности и перегрузки сети. Прибор контролирует общую величину потребляемого тока, при выходе её за допустимое значение отключает второстепенную нагрузку.
Принцип работы: Устройство в непрерывном режиме контролирует значение силы тока и, в случае превышения им установленного значения, отключает дополнительную нагрузку. Обязательная же цепь продолжает работать.
Применяется для: Защиты сети, в ситуации когда одновременно работают 2 независимых потребителя, совместная работа которых может привести к перегрузке сети. Прибор может быть необходимым для холодильных установок, отопления, и других видов бытового и производственного оборудования."
А как эта штука определяет какие приборы первостепенные, а какие второстепенные? На старой квартире у меня, в случае перегрузки, просто автомат входящий выбивало и все. Но там вообще все предельно примитивно было сделано. На новой - даже не успел протестировать как все работает. Даже наклейки на автоматы не успел распечатать.