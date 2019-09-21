Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:43

airmax78 написав: vitaliian написав: Faceless по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать. по одинаковой температуре говорю из личного опыта, градусником не мерял, зимой для интереса замерю и выложу фото/видео. То что несколько одновременно включать нельзя это да, если семья большая или в квартире есть ещё мощные электроприборы с ними надо аккуратно, все вместе не включать.

По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать. По идее, автоматы в щитке в доме/квартире и автомат в щите в МОПе все должны сами сделать.

Я весной прошлого года смотрел помещение под сдачу в аренду 70м2 , понравилось что 4 этажа и две квартиры по 70м2 на этаже, зал 40м2 - можно компанию пригласить, соседи не бомжи и в целом мало квартир. Отдавали с дисконтом 10куе от рынка.Не понравилось, что на квартиру выделили аж 3квт мощности (отопление электро, газа нет), что то там у застройщика с чужой э/э не сложилось, а ставить свою подстанцию на 8 квартир это + 5куе к ценнику каждой. Поэтому не купил. Мне может на кондиционер, мультиварку и фен хватило бы, а арендаторам фиг его знает.В новостроях мощность это бабки застройщика, если он изначально пожадничал - беда, сам уже ничего не нарешаешь.