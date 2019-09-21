RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:57

  stm написав: Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС.

Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 28.04.20
Подякував: 533 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:24

  Damien написав:
  stm написав: Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС.


Мне тоже казалось это странным. Но в ЕС маломощные приборы. И да, это звучит как Мексиканский тушкан, но чёрт побери это действует! )))
И ещё модное Милле как у нас говорят произноситься правильно Миеле и значит Мёд ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14005
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43856
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3537)
17.09.2022 01:27
ПриватБанк (1570)
17.09.2022 00:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.