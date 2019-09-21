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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 05:25
Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
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