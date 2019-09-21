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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:57

  stm написав: Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС.

Damien
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:24

  Damien написав:
  stm написав: Пожив в ЕС, я изменила своё видение. Не меняя привычки, но покупая менее мощные товары в ЕС я не утратила в производительности. Наша(моя) большая ошибка что пылесос более мощный работает лучше. В Украине и бывшем СНГ мы смотрим на мощность, считая что быстрее справимся - это ошибка. Опять же должно быть произведено для ЕС.


Мне тоже казалось это странным. Но в ЕС маломощные приборы. И да, это звучит как Мексиканский тушкан, но чёрт побери это действует! )))
И ещё модное Милле как у нас говорят произноситься правильно Миеле и значит Мёд ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 05:25

Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:06

  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.

Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один ;)
И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:14

  stm написав:Мне тоже казалось это странным. Но в ЕС маломощные приборы. И да, это звучит как Мексиканский тушкан, но чёрт побери это действует! )))

Вы просто внушаемы)). Да, качественная фирменная техника существует, она просто дольше служит, может быть более красивой, более удобной. Но насчет экономии э/э - это в большинстве случаев иллюзия.
У всех ТЭНов, независимо от места выпуска и для кого они выпускались, КПД равен почти 100%. Так что все приборы, созданные для нагрева жидкостей(бойлеры, чайники), воздуха в квартире(кроме кондиционеров) имеют примерно одинаковый КПД
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:15

  stm написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.

Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один ;)
И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме )))

Физику не наипешь. Разве, в то же пылесосе мощность всасывания больше за счёт супер инновационных лопаток на двигателе, которые создают большую тягу, чем обычные при одинаковой мощности елдвижка. Или банально фильтры по тоньше сделали, чтобы не препятствовали потоку воздуха😎. Чем эконономичность достигается в современных авто уже всем известно. Это когда мотор нужно капиталить после 100ккм, а не после 400ккм каак раньше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.

Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один ;)
И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме )))


Я дивлюся не на потужність в першу чергу, а на марку, модель, відгуки. І якось ніколи не було рівня поломок в 25-30%.
Потужність не визначає економічність, тому що зовсім не обов'язково завжди вмикати на всі 100.
Найбільші споживачі - прилади, що нагрівають щось в процесі, і тут немає ніякого виграшу в менш потужних, взагалі.
Ну от ви навели приклад - пилосос. Я навіть можу погодитися, що немає сенсу в зайвій потужності. Але що ви зекономите на пилососі? 1 кВт*год в місяць? Як можна це ставити за аргумент, що цей вибір суттєво зменшує споживання?
Я цілком готовий погодитися з вами, якщо ви наведете більш детальні аргументи. Поки що єдине, що я бачу, це хіба економію за рахунок якості (менше ламається), а не за рахунок потужності, і то, ваші ціфри в 25-30% поломок не витримують критики
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:27

  1860 написав:Там гарантии до 100К евро. Только владельцу валютного счета надо платить банку $1 в месец, может и больше.


Сколько раз респект регистрировал новый ник, раз так 150 наберется ? :D
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:09

  vladimir07 написав:
  1860 написав:Там гарантии до 100К евро. Только владельцу валютного счета надо платить банку $1 в месец, может и больше.


Сколько раз респект регистрировал новый ник, раз так 150 наберется ? :D

Около 40-50. Форумозависимый по нужде) неизлечимо.
Мизантрóп
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