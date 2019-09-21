Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Суб 17 вер, 2022 11:25

stm написав: Striker написав: Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль. Згоден зпо всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.

Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один

И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме ))) Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть одинИ как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме )))

Я дивлюся не на потужність в першу чергу, а на марку, модель, відгуки. І якось ніколи не було рівня поломок в 25-30%.Потужність не визначає економічність, тому що зовсім не обов'язково завжди вмикати на всі 100.Найбільші споживачі - прилади, що нагрівають щось в процесі, і тут немає ніякого виграшу в менш потужних, взагалі.Ну от ви навели приклад - пилосос. Я навіть можу погодитися, що немає сенсу в зайвій потужності. Але що ви зекономите на пилососі? 1 кВт*год в місяць? Як можна це ставити за аргумент, що цей вибір суттєво зменшує споживання?Я цілком готовий погодитися з вами, якщо ви наведете більш детальні аргументи. Поки що єдине, що я бачу, це хіба економію за рахунок якості (менше ламається), а не за рахунок потужності, і то, ваші ціфри в 25-30% поломок не витримують критики