Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Дуже спірно, особливо, знаючи, що 95% і більше техніки вироблено в Китаї на тому ж самому заводі, як для Європи, так і для України. Можливо, в нас просто більше всякого дешевого дешману, ніж в Європі, через вищу покупну спроможність там і низьку тут, тому і такий висновок. А на практиці - я майже завжди купую техніку середнього/високого рівня якості за дорожчу ціну і проблем з поломками майже не виникає.
stm написав:Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один
Ви просто судите зі своєї "колокольні" не знаючи багатьох нюансів. Приклад потрібен, ок. У мами міксер - дешевий Сатурн і невеликої потужності, в мене - якісний Філіпс і потужніший. Тим Сатурном і близько не виходить так збити на бісквіт, як моїм Філіпсом. У мами через рік вже почалися проблеми з її міксером, а в мене вже 2 роки працює ідеально, при тому, що кілька разів на тиждень він працює на повну і на повну потужність (максимальні оберти). Першому випадку як раз і відповідають оті 25-30 із 100, а другому - 1-5 із 100.
І тут вже не йде мова про споживаєму потужність, різниця мізерна. А от бойлер, який більше всього їсть електроенергію, що дешевий, що дорогий, в Україні чи Європі - споживає майже однаково на нагрів 1 л води до такої ж температури. Знову ж, питання тільки в якості бойлера. В мене дорогий на 80 літрів, в той же час зовсім простий і надійний, важить 20 кг, бо товсті стінки і всередині багато пінопласту, тобто тримає тепло довше, ніж аналогічний дешевий бойлер, і важить він вже менше, вода швидше остуджується і тут виходять більші рахунки за електроенергію. На дистанції дорожчий бойлер виходить економічніший при такій же споживаємій потужності, а різниця в ціні нівелюється вже за рік-два, плюс менше поломок.
На рахунок розрахунків і логіки - майже завжди проводжу хоч мінімальні при покупці нового товару, будь-якого. А логіка повинна бути всюди. Я краще куплю товар в 2 рази дорожче, бо в 90% випадків він буде відповідати моїм вимогам по якості і прослужить в 5 разів довше, ніж дешевий варіант зі спірною якістю.
А на рахунок компетентності - в мене вища технічна освіта, інженерна спеціальність в електроенергетиці і електротехніці, тому рахувати я вмію.
За всіма темами важко слідкувати, тим паче, на форумі я відносно недавно. А так, Ви тільки підтвердили мої слова. Але нічого цьому поганого немає, неможливо знати все на світі, але якщо не розбираєтесь, то краще не говорити стереотипами, як робите Ви.