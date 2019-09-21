Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Суб 17 вер, 2022 15:38

stm написав: Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100. Техника произведенная для ЕС поломается в 1-5 случаях из 100 экземпляров. Техника для нас в 25-30 из 100.

stm написав: Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один Как гуманитарий, я очень расстраиваюсь по этому поводу. Теперь перейдём к логике и физике. Как часто при покупке техники Вы пользуетесь именно этими двумя категориями? Вы садитесь и делаете расчёт выходя на необходимую мощность для конкретной задачи или смотрите что мощнее, то беру? Сколько расчетов по логике и физике Вы произвели за свою жизнь при покупке пылесоса, чайника, посудомойки, плиты, микроволновки? Покажите расчёты, да хоть один

stm написав: И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме ))) И как до сих пор можно не знать, что я - голубоглазая блондинка, если это я не скрываю с первого поста на форуме )))

Дуже спірно, особливо, знаючи, що 95% і більше техніки вироблено в Китаї на тому ж самому заводі, як для Європи, так і для України. Можливо, в нас просто більше всякого дешевого дешману, ніж в Європі, через вищу покупну спроможність там і низьку тут, тому і такий висновок. А на практиці - я майже завжди купую техніку середнього/високого рівня якості за дорожчу ціну і проблем з поломками майже не виникає.Ви просто судите зі своєї "колокольні" не знаючи багатьох нюансів. Приклад потрібен, ок. У мами міксер - дешевий Сатурн і невеликої потужності, в мене - якісний Філіпс і потужніший. Тим Сатурном і близько не виходить так збити на бісквіт, як моїм Філіпсом. У мами через рік вже почалися проблеми з її міксером, а в мене вже 2 роки працює ідеально, при тому, що кілька разів на тиждень він працює на повну і на повну потужність (максимальні оберти). Першому випадку як раз і відповідають оті 25-30 із 100, а другому - 1-5 із 100.І тут вже не йде мова про споживаєму потужність, різниця мізерна. А от бойлер, який більше всього їсть електроенергію, що дешевий, що дорогий, в Україні чи Європі - споживає майже однаково на нагрів 1 л води до такої ж температури. Знову ж, питання тільки в якості бойлера. В мене дорогий на 80 літрів, в той же час зовсім простий і надійний, важить 20 кг, бо товсті стінки і всередині багато пінопласту, тобто тримає тепло довше, ніж аналогічний дешевий бойлер, і важить він вже менше, вода швидше остуджується і тут виходять більші рахунки за електроенергію. На дистанції дорожчий бойлер виходить економічніший при такій же споживаємій потужності, а різниця в ціні нівелюється вже за рік-два, плюс менше поломок.На рахунок розрахунків і логіки - майже завжди проводжу хоч мінімальні при покупці нового товару, будь-якого. А логіка повинна бути всюди. Я краще куплю товар в 2 рази дорожче, бо в 90% випадків він буде відповідати моїм вимогам по якості і прослужить в 5 разів довше, ніж дешевий варіант зі спірною якістю.А на рахунок компетентності - в мене вища технічна освіта, інженерна спеціальність в електроенергетиці і електротехніці, тому рахувати я вмію.За всіма темами важко слідкувати, тим паче, на форумі я відносно недавно. А так, Ви тільки підтвердили мої слова.Але нічого цьому поганого немає, неможливо знати все на світі, але якщо не розбираєтесь, то краще не говорити стереотипами, як робите Ви.