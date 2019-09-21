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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:19

  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:28

  rjkz написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.

Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?!
Bolt
 
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