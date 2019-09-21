Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
И зря. Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было. По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием. В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование. Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими. Речь о потребляемой мощности. Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование. Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
И зря. Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было. По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием. В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование. Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими. Речь о потребляемой мощности. Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование. Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?!
rjkz написав:И зря. Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было. По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием. В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование. Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими. Речь о потребляемой мощности. Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование. Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Сам пилосос, як приклад, не вартий уваги. Бо це дуже мала доля в загальному споживанні електроенергії. Хіба що робити прибирання раз в 2 дні по півгодини мінімум. Продвинуті взагалі вже давно купили собі робота-пилососа і прибирають ще рідше. Було би більше толку, якщо б як приклад приводили умовний холодильник чи кондиціонер. Та хоч би й пральну машину, але не пилосос.
p.s. а ще комп'ютер також може нормально накручувати, якщо не дрова і часто грати або конвертувати/монтувати відео. В мене ще старенька відеокарта GTX760, яка в свій час була топ, а зараз щось середнє, і жре аж 170 Вт при повному навантаженні, аналогічна по продуктивності більш нового покоління GTX 1050 споживає вже всього 70 Вт. Але клав я на вашу енергоефективність, аби в Відьмака 3 можна було погамати. А зимою ще й погрітися можна)
Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
И зря. Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было. По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием. В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование. Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими. Речь о потребляемой мощности. Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование. Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Я ж і казав про пилососи, що конкретно щодо них можу й погодитися, але ж на рівень загального споживання електроенергії воно ніяк не вплине взагалі
Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
И зря. Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было. По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием. В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование. Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими. Речь о потребляемой мощности. Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование. Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Я ж і казав про пилососи, що конкретно щодо них можу й погодитися, але ж на рівень загального споживання електроенергії воно ніяк не вплине взагалі
Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання? (насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)
Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання? (насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)
Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт. PS: мой любимый прикол итальянской марки Zanussi итальянцы не знают )))
stm написав:Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном. В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера вистачає покупатися двум дорослим, і потім почистити зуби.