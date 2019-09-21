Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Суб 17 вер, 2022 19:19

Striker написав: Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль. Згоден зпо всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.

И зря.Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.Речь о потребляемой мощности.Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.