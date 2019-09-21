RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:19

  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13715
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7147 раз.
Подякували: 4221 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:28

  rjkz написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.

Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?!
Bolt
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:09

  rjkz написав:И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.

Сам пилосос, як приклад, не вартий уваги. Бо це дуже мала доля в загальному споживанні електроенергії. Хіба що робити прибирання раз в 2 дні по півгодини мінімум. Продвинуті взагалі вже давно купили собі робота-пилососа і прибирають ще рідше. Було би більше толку, якщо б як приклад приводили умовний холодильник чи кондиціонер. Та хоч би й пральну машину, але не пилосос.

p.s. а ще комп'ютер також може нормально накручувати, якщо не дрова і часто грати або конвертувати/монтувати відео. В мене ще старенька відеокарта GTX760, яка в свій час була топ, а зараз щось середнє, і жре аж 170 Вт при повному навантаженні, аналогічна по продуктивності більш нового покоління GTX 1050 споживає вже всього 70 Вт. Але клав я на вашу енергоефективність, аби в Відьмака 3 можна було погамати.:lol: А зимою ще й погрітися можна)
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3518 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:42

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

rjkz написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Я ж і казав про пилососи, що конкретно щодо них можу й погодитися, але ж на рівень загального споживання електроенергії воно ніяк не вплине взагалі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31975
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7583 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:52

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Striker написав:Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.


И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Я ж і казав про пилососи, що конкретно щодо них можу й погодитися, але ж на рівень загального споживання електроенергії воно ніяк не вплине взагалі

https://www.amazon.it/Ariston-Lydos-3201873-Scaldabagno-elettrico/dp/B07KM33GNM/ref=mp_s_a_1_2?crid=3TKZ0B4SR7B8M&keywords=boiler+elettrico+80+litri+classe+a%2B%2B&qid=1663444180&sprefix=boil%2Caps%2C138&sr=8-2
1,2кВт у Вас небось 2 минимум. Но то всё блондинки неправы ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:03

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост



Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання?
(насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31975
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7583 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:07

  Faceless написав:


Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання?
(насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)

Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
PS: мой любимый прикол итальянской марки Zanussi итальянцы не знают )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:14

  stm написав:Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.

Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном.
В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера 80 л вистачає покупатися двум дорослим, і потім почистити зуби, і все, більше води майже немає.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3518 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:24

  Striker написав:
  stm написав:Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.

Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном.
В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера вистачає покупатися двум дорослим.

Вот прям все семьи в ЕС страдают, а в Украине счастье ))) у них не просто так меньше электропотребоение, среднестатистическая семья в ЕС не заморачиваясь купит менее мощный, но не менее производительный прибор. Хрен знает как, но у нас всю технику мы покупаем максимум мощности, от тостера до бойлера. Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить. Тен в 1,5кВт на 80литров отработает на посуду и 4 человек быстрее просто в разы, чем Тен в 1,2кВт ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:30

  stm написав:Вот прям все семьи в ЕС страдают, а в Украине счастье ))) у них не просто так меньше электропотребоение, среднестатистическая семья в ЕС не заморачиваясь купит менее мощный, но не менее производительный прибор. Хрен знает как, но у нас всю технику мы покупаем максимум мощности, от тостера до бойлера. Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить. Тен в 1,5кВт на 80литров отработает на посуду и 4 человек быстрее просто в разы, чем Тен в 1,2кВт ;)

Справа не в тому. Ми ж розмовляєм про енергоефективність? А ви тулите 1.2 кВт ТЕН до чого? Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме. Я не знаю, що ще і як Вам пояснювати, якщо Ви не розумієте елементарних речей. Таке враження, що на уроках фізики Ви рахували метеликів.
  stm написав:Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить.

Я щось подібне тут доказував? Якщо вам щось "мерещится", то пора до лікаря.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3518 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 25262728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14049
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21721
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43870
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3540)
17.09.2022 23:40
monobank (1229)
17.09.2022 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.