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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 вер, 2022 23:00
vitaliian написав:
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только проточный. Хотя бы из за экономии на цене, экономии места и лёгкого монтажа.
Така ситуація з інженерної точки зору виглядає вкрай інфантильною. Проточні водонагрівачі починаються з 5-6 кВт. Якщо зранку ви захочите прийняти душ при цьому щоб іще хтось мив посуд на кухні, варилася їжа та працював чайник/кавоварка, то це дасть близько 15 кВт на квартиру, які використовуватимуться по годині вранці та увечері. Тепер подумайте, що цих 15 кВт треба мати не лише у Вас по квартирі, а й на підстанції біля будинку, підстанції 10кВ/110 кв, підстанції 110/330 або 750 та високоманеврених генеруючих потужностях (ГЕС/ГАЕС на всіх не вистачить, тому лишаються лише газові турбіни, привіт хуйлу).
Набагато більш розумна схема - накопичувальні водонагрівачі з таймером для роботи по нічному тарифу, власне як і посудомийка + пральна машина, як і зарядка електромобіля.
Навіть взимку при опаленні кондиціонерами вистачає 8 кВт на квартиру.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 23:27
stm написав: Faceless написав:
Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання?
(насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)
Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
PS: мой любимый прикол итальянской марки Zanussi итальянцы не знают )))
А, я не відкрив посилання, думав ми ще за пилососи
За бойлер все просто. Потужність визначає просто час, за який нагріється вода. Менше потужність - довше грітиме. Ніякої економії насправді не буде.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 23:33
stm написав: Striker написав: stm написав:
Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном.
В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера вистачає покупатися двум дорослим.
Вот прям все семьи в ЕС страдают, а в Украине счастье ))) у них не просто так меньше электропотребоение, среднестатистическая семья в ЕС не заморачиваясь купит менее мощный, но не менее производительный прибор. Хрен знает как, но у нас всю технику мы покупаем максимум мощности, от тостера до бойлера. Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить. Тен в 1,5кВт на 80литров отработает на посуду и 4 человек быстрее просто в разы, чем Тен в 1,2кВт
По-перше, я ще не бачив реальних аргументів, що споживання в ЄС менше. Аір не рахується.
Бойлер вдвічі менш потужний грітиме вдвічі довше. Кількість кВт*год в результаті однакові.
Посуд помиєте однаково, просто тен на 1.2 буде догрівати бойлер довше, ніж на 1.5, і ніякої економії не буде,якщо звісно температура води однакова в обох випадках.
Чайник більшої потужності закипить швидше. Знов таки споживання буде однакове.
А різне споживання е/е може бути зовсім з іншої причини: більш економне споживання води, і використання менш гарячої води,ось і все.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 23:43
Striker написав:
Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.
Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами
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