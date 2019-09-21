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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 23:00

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только проточный. Хотя бы из за экономии на цене, экономии места и лёгкого монтажа.

Така ситуація з інженерної точки зору виглядає вкрай інфантильною. Проточні водонагрівачі починаються з 5-6 кВт. Якщо зранку ви захочите прийняти душ при цьому щоб іще хтось мив посуд на кухні, варилася їжа та працював чайник/кавоварка, то це дасть близько 15 кВт на квартиру, які використовуватимуться по годині вранці та увечері. Тепер подумайте, що цих 15 кВт треба мати не лише у Вас по квартирі, а й на підстанції біля будинку, підстанції 10кВ/110 кв, підстанції 110/330 або 750 та високоманеврених генеруючих потужностях (ГЕС/ГАЕС на всіх не вистачить, тому лишаються лише газові турбіни, привіт хуйлу).
Набагато більш розумна схема - накопичувальні водонагрівачі з таймером для роботи по нічному тарифу, власне як і посудомийка + пральна машина, як і зарядка електромобіля.
Навіть взимку при опаленні кондиціонерами вистачає 8 кВт на квартиру.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 23:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  Faceless написав:


Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання?
(насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)

Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
PS: мой любимый прикол итальянской марки Zanussi итальянцы не знают )))
А, я не відкрив посилання, думав ми ще за пилососи :)
За бойлер все просто. Потужність визначає просто час, за який нагріється вода. Менше потужність - довше грітиме. Ніякої економії насправді не буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 23:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  Striker написав:
  stm написав:Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.

Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном.
В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера вистачає покупатися двум дорослим.

Вот прям все семьи в ЕС страдают, а в Украине счастье ))) у них не просто так меньше электропотребоение, среднестатистическая семья в ЕС не заморачиваясь купит менее мощный, но не менее производительный прибор. Хрен знает как, но у нас всю технику мы покупаем максимум мощности, от тостера до бойлера. Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить. Тен в 1,5кВт на 80литров отработает на посуду и 4 человек быстрее просто в разы, чем Тен в 1,2кВт ;)


По-перше, я ще не бачив реальних аргументів, що споживання в ЄС менше. Аір не рахується.
Бойлер вдвічі менш потужний грітиме вдвічі довше. Кількість кВт*год в результаті однакові.
Посуд помиєте однаково, просто тен на 1.2 буде догрівати бойлер довше, ніж на 1.5, і ніякої економії не буде,якщо звісно температура води однакова в обох випадках.
Чайник більшої потужності закипить швидше. Знов таки споживання буде однакове.
А різне споживання е/е може бути зовсім з іншої причини: більш економне споживання води, і використання менш гарячої води,ось і все.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 23:43

  Striker написав: Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.

Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 23:54

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  Striker написав: Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.

Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами ;)


кВт це потужність, а не енергія. Потужність - це витрата енергії в одиницю часу.
За 20хв прилад (бойлер) на 1,2 кВт витратить 0.4 кВт*год енергії. Прилад потужністю 2 кВт зробить те саме (нагріє стільки ж води на стільки ж градусів) за 12 хвилин. Витрати енергії ті самі. Бо енергія електрична просто переходить в теплову.
З пилососом не буде такої пропорції, бо в принципі потужність пилососа не єдине, що визначає швидкість і якість прибирання. Але скільки там той пилосос годин за місяць працює? Він ніяк не визначить загальний рівень споживання електроенергії домогосподарством
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 00:43

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно
Вони повністю не заміняють повноцінне прибирання, нажаль
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:15

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Девушке надо просто выбросить свой айпон и закрыть аккаунт в инстаграме
И вместо лайков на ночь почитать какой либо учебник по физике
Лучше сАвецкий
Он тяжелее, если что партнёр ударом по центру принятия решений поможет быстрее найти алгоритм решения экономии ЭЭ в бедной сицилианской семье
По теме - там вода тупо теплее с октября по май, на приличное количество градусов
Кто то видел хоть раз замёрзший Тибр или ещё хуже, видел народ пешком идущий на Корсику? На Крещенье хотя бы
барабашов
 
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