Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Нед 18 вер, 2022 04:24

Bolt написав: rjkz написав: Striker написав: Згоден з Faceless по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль. Згоден зпо всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.



И зря.

Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.

По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.

В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.

Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.

Речь о потребляемой мощности.

Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.

Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической. И зря.Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.Речь о потребляемой мощности.Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.

Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?! Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?!

НЕ только.Как уже заметили, крыльчатка имеет весьма важное значение. Ведь можно сделать и такие лопасти, что при сумасшедщей потребляемой мошности иметь близкую к нулю мощность всасывания.Система фильтров.Аэродинамика воздущного потока.И тп.Что касается приборов с бОльшей долей механики, то там очень высока зависимость от того, насколько оптимально разработано соотношение потребляемой мощности с достигнутым результатом. Если кто хорошо знает механику, как раздел физики, то понимает о чем я. Моменты, плечи, передаточное число и тд. Сам уже много забыл за почти 30 лет.В Германии это просчитывают, делают много пробных образцов, много времени уходит на тестирование и обкатку.В Китае тупо чисто внещне берут дизайн, после чего просто узловая компоновка.Зачастую не учитывают даже разницу в массе одних узлов, заменяя их аналогичными. Зачастую, не вникают в марки стали или качество пластика.Особенно такие узлы как редуктора. Это слабое место во всех китайских инструментах. Некоторые бренды, которые еще в 90-е клепали г.но и дожили до снйчас, нашли решение, но новые бренды зачастую только проходят через это и не факт, что пройдут.По факту, немцы сейчас порой капроновые редуктора делают лучше, чем китайцы металлические. Если говорить о китайских полимерных редукторах, то это очень печально. Еще печальней, когда ценовое давление на рынок со стороны китайцев заставляет некоторые европейские бренды ставить китайские комплектующие на свое оборудование.В этом плане один из американских брендов тупо плюет на конкуренцию и, что назвается "держит марку", имея емкий внутренний рынок.Что еще могу сказать, один из немецких производителей пошел по пути "оптимизации" разработав оборудование с потребляемой мощностью 1700Вт, которое не было ничем лучше предществующей модели в 1300 Вт и как показала практика значительно пострадал "моторесурс". 1700Ваттное оборудование начало требовать постгарантийного обслуживания и ремонта, в то-же время множество поставленного в начале 00-х еще 1300 Ватное оборудование работает шо глухонемое, заказы на запчасти механические поломки от неаккуратного обращения.И то, ради чего это все делалось - после "оптимизации" 1700 Вт стало стоить на 30% меньше.