|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:00
vitaliian написав:
что лето, что зима по температуре подогрева работает одинаково. Я сам был скептичен, сейчас между бойлером и проточным я выберу только проточный. Хотя бы из за экономии на цене, экономии места и лёгкого монтажа.
Така ситуація з інженерної точки зору виглядає вкрай інфантильною. Проточні водонагрівачі починаються з 5-6 кВт. Якщо зранку ви захочите прийняти душ при цьому щоб іще хтось мив посуд на кухні, варилася їжа та працював чайник/кавоварка, то це дасть близько 15 кВт на квартиру, які використовуватимуться по годині вранці та увечері. Тепер подумайте, що цих 15 кВт треба мати не лише у Вас по квартирі, а й на підстанції біля будинку, підстанції 10кВ/110 кв, підстанції 110/330 або 750 та високоманеврених генеруючих потужностях (ГЕС/ГАЕС на всіх не вистачить, тому лишаються лише газові турбіни, привіт хуйлу).
Набагато більш розумна схема - накопичувальні водонагрівачі з таймером для роботи по нічному тарифу, власне як і посудомийка + пральна машина, як і зарядка електромобіля.
Навіть взимку при опаленні кондиціонерами вистачає 8 кВт на квартиру.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1656
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1042 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:27
stm написав: Faceless написав:
Та хоч 5 кВт, скільки він там пряцює в місяць, шоб хоч якось вплинути на рівень споживання?
(насправді я хз скільки, не пам'ятаю вже модель, якась миюча вундервафля, в мене робот в основному напружується)
Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
PS: мой любимый прикол итальянской марки Zanussi итальянцы не знают )))
А, я не відкрив посилання, думав ми ще за пилососи
За бойлер все просто. Потужність визначає просто час, за який нагріється вода. Менше потужність - довше грітиме. Ніякої економії насправді не буде.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31977
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:33
stm написав: Striker написав: stm написав:
Это - бойлер. Нормально жрёт. В ЕС он потребляет 1,2кВт в Украине я бы не нашла такой "тяги". У всех стоит от 2, чаще 2,5кВт.
Коли жінка лізе в техніку, то це взагалі ховайся. 1.2 кВт ТЕН буде просто гріти воду довше, ніякої економії тут немає. 2 кВт просто майже в 2 рази швидше нагріє з такою ж витратою електроенергії. А якщо сім'я 4 людини, то той 1.2 кВт буде гріти півдня, особливо взимку, і треба буде починати купатися в 3 години дня. А ще посуд треба мити (якщо немає посудомийки), руки після туалету, і зуби почистити перед сном.
В мене 1.5 кВт ТЕН в бойлері, в Україні. Брав 1.5, а не 2, щоб менше навантажувати проводку. Взимку повністю нагрітого бойлера вистачає покупатися двум дорослим.
Вот прям все семьи в ЕС страдают, а в Украине счастье ))) у них не просто так меньше электропотребоение, среднестатистическая семья в ЕС не заморачиваясь купит менее мощный, но не менее производительный прибор. Хрен знает как, но у нас всю технику мы покупаем максимум мощности, от тостера до бойлера. Но ни один ваш расчёт пока я не видела, что чайник должен быть выше 1,2кВт ибо капец - чай вообще не выпить. Тен в 1,5кВт на 80литров отработает на посуду и 4 человек быстрее просто в разы, чем Тен в 1,2кВт
По-перше, я ще не бачив реальних аргументів, що споживання в ЄС менше. Аір не рахується.
Бойлер вдвічі менш потужний грітиме вдвічі довше. Кількість кВт*год в результаті однакові.
Посуд помиєте однаково, просто тен на 1.2 буде догрівати бойлер довше, ніж на 1.5, і ніякої економії не буде,якщо звісно температура води однакова в обох випадках.
Чайник більшої потужності закипить швидше. Знов таки споживання буде однакове.
А різне споживання е/е може бути зовсім з іншої причини: більш економне споживання води, і використання менш гарячої води,ось і все.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31977
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:43
Striker написав:
Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.
Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3510
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:54
stm написав: Striker написав:
Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.
Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами
кВт це потужність, а не енергія. Потужність - це витрата енергії в одиницю часу.
За 20хв прилад (бойлер) на 1,2 кВт витратить 0.4 кВт*год енергії. Прилад потужністю 2 кВт зробить те саме (нагріє стільки ж води на стільки ж градусів) за 12 хвилин. Витрати енергії ті самі. Бо енергія електрична просто переходить в теплову.
З пилососом не буде такої пропорції, бо в принципі потужність пилососа не єдине, що визначає швидкість і якість прибирання. Але скільки там той пилосос годин за місяць працює? Він ніяк не визначить загальний рівень споживання електроенергії домогосподарством
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31977
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 00:43
Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно
-
beee
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 вер, 2022 01:04
beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно
Вони повністю не заміняють повноцінне прибирання, нажаль
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31977
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 01:15
Девушке надо просто выбросить свой айпон и закрыть аккаунт в инстаграме
И вместо лайков на ночь почитать какой либо учебник по физике
Лучше сАвецкий
Он тяжелее, если что партнёр ударом по центру принятия решений поможет быстрее найти алгоритм решения экономии ЭЭ в бедной сицилианской семье
По теме - там вода тупо теплее с октября по май, на приличное количество градусов
Кто то видел хоть раз замёрзший Тибр или ещё хуже, видел народ пешком идущий на Корсику? На Крещенье хотя бы
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 вер, 2022 04:24
Bolt написав: rjkz написав: Striker написав:
Згоден з Faceless
по всіх пунктах. Поржав на рахунок особливої техніки для ЄС, особливо з аргументом в вигляді пилосмока. Писав явно гуманітарій, в фізиці і логіці повний нуль.
И зря.
Как раз по пылесосам хотел оппонировать ему, но лень было.
По роду деятельности был связан в том числе с электрооборудованием.
В числе которых и промышленные пылесосы и абразивное оборудование.
Мало того, что некоторые модели промпылесосов имеют мощность сопоставимую или равную бытовым, так еще и те, что произведены в Китае не идут ни в какое сравнение с немецкими и швейцарскими.
Речь о потребляемой мощности.
Те-же слова могу сказать про абразивное оборудование.
Для намека почему так, могу сказать, что как и много чего другого, пылесос - это электромеханическое устройство и вопрос эффективности механической части ничуть не менее важен, чем электрической.
Типа у европейских подшипников КПД 97%, у китайских 95%?!
НЕ только.
Как уже заметили, крыльчатка имеет весьма важное значение. Ведь можно сделать и такие лопасти, что при сумасшедщей потребляемой мошности иметь близкую к нулю мощность всасывания.
Система фильтров.
Аэродинамика воздущного потока.
И тп.
Что касается приборов с бОльшей долей механики, то там очень высока зависимость от того, насколько оптимально разработано соотношение потребляемой мощности с достигнутым результатом. Если кто хорошо знает механику, как раздел физики, то понимает о чем я. Моменты, плечи, передаточное число и тд. Сам уже много забыл за почти 30 лет.
В Германии это просчитывают, делают много пробных образцов, много времени уходит на тестирование и обкатку.
В Китае тупо чисто внещне берут дизайн, после чего просто узловая компоновка.
Зачастую не учитывают даже разницу в массе одних узлов, заменяя их аналогичными. Зачастую, не вникают в марки стали или качество пластика.
Особенно такие узлы как редуктора. Это слабое место во всех китайских инструментах. Некоторые бренды, которые еще в 90-е клепали г.но и дожили до снйчас, нашли решение, но новые бренды зачастую только проходят через это и не факт, что пройдут.
По факту, немцы сейчас порой капроновые редуктора делают лучше, чем китайцы металлические. Если говорить о китайских полимерных редукторах, то это очень печально. Еще печальней, когда ценовое давление на рынок со стороны китайцев заставляет некоторые европейские бренды ставить китайские комплектующие на свое оборудование.
В этом плане один из американских брендов тупо плюет на конкуренцию и, что назвается "держит марку", имея емкий внутренний рынок.
Что еще могу сказать, один из немецких производителей пошел по пути "оптимизации" разработав оборудование с потребляемой мощностью 1700Вт, которое не было ничем лучше предществующей модели в 1300 Вт и как показала практика значительно пострадал "моторесурс". 1700Ваттное оборудование начало требовать постгарантийного обслуживания и ремонта, в то-же время множество поставленного в начале 00-х еще 1300 Ватное оборудование работает шо глухонемое, заказы на запчасти механические поломки от неаккуратного обращения.
И то, ради чего это все делалось - после "оптимизации" 1700 Вт стало стоить на 30% меньше.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13719
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7148 раз.
- Подякували: 4221 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 18 вер, 2022 05:00
stm написав: Striker написав:
Я вам пояснюю, що різниці в накручених кВт в бойлері з 1.2 кВт і 2 кВт ніякої немає. Питання тільки в часі нагріву і навантаженні на електропроводку. З чайником все те ж саме.
Что для вас мощность прибора? На мой блондинистый взгляд один прибор отработает грубо(придуманно) 20 минут и потратит 1,2кВт на нагрев 80 литров до ЭКО 45градусов. Другой 80 литров нагреет грубо(придуманно) за 5 минут и потратит 2кВт энергии. Прикол в том, что мы приедем с работы после 18:00 и нам одинаково светит теплая, приятная вода. Мощность пылесоса 1000ватт, вы пылесосите 30 минут и тратите 500ватт. Купив пылесос на 2000ватт, вы не ускоряете свою привычку бегать по дому быстрее, что бы уложиться в 15 минут и потратить те же 500ватт энергии, вы будете ходить те же 30 минут, но... Додумайте сами
C нагревом воды Вы не правы.
При всех равных условях, одинаковый объем воды требует равного количества энергии до догрева до одного уровня температуры.
Даже более мощный бойлер имеет чисто теоретическое преимущество ввиду того, что если время нагрева меньше, то и меньше теплопотери до достижения необходимой температуры, но это нивелируется теплоизоляцией.
С друго стороны и теплопотери меньше при меньшей разнице температур. То есть, если Вы включаете бойлер за полчаса до необходимого, то "быстрый" бойлер нагреет и "ждет" теряя больще тепловой энергии, чем "медленный". Но это все не имеет критического значения.
С пылесосами ситуация другая.
Хороший пылесос реально "отрабатывает" свои деньги.
Кстати, не сочтите за рекламу, в США считают что есть пылесосы Дайсон и остальные. В Украине их кажется не было. В США нормальный Дайсон начинается от 500 баксов. Обычно наши ньюкамеры купят 2-3-4 пылесоса, выбросят их, потом купят Дайсон и это на долгие-долгие годы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13719
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7148 раз.
- Подякували: 4221 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14053
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|21727
|
|
|212
|43873
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|