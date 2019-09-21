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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 05:01

  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.
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