Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Нед 18 вер, 2022 14:19

stm написав: rjkz написав: beee написав: Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно



У меня и то и другое. У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.

Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе... Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...

У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно. Меня они прессовали с заменой счетчика очень долго, но я их вежливо посылал. "Потом".По одной из моих квартир, сломался еще советский счетчик и вынуждены были поставить от ахметова. "Потребление" опять выросло. Причем там жил мой пожилой родственник, всего потребления -ЛЭД лампа в санузле, на кухне и над кроватью.Плюс холодильник, зарядка для мобильного телефона (кнопочный) и радиоприемник. ФсЁ. Раз в месяц или реже, женщина, которая за ним ухаживала, пылесосила.Ни фена, ни телека (он почти ничего не видел), ни посудомойки, ни электроплиты ни ...ничего больше. Никаких винных холодильников, микровэек, стиралок (белье она забирала, стирала, гладила (утюга тоже нет), и тд.А! Электробритва была.А теперь, внимание, вопрос - откуда бралось 160-200 кВт в месяц, если раньше не доходило никогда до 100? Вызывали их, они проверяли, говорили, что со счетчиком все в порядке.