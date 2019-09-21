Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

У меня и то и другое.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 05:01
Додано: Нед 18 вер, 2022 08:41
Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:19
У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно. Меня они прессовали с заменой счетчика очень долго, но я их вежливо посылал. "Потом".
По одной из моих квартир, сломался еще советский счетчик и вынуждены были поставить от ахметова. "Потребление" опять выросло. Причем там жил мой пожилой родственник, всего потребления -ЛЭД лампа в санузле, на кухне и над кроватью.Плюс холодильник, зарядка для мобильного телефона (кнопочный) и радиоприемник. ФсЁ. Раз в месяц или реже, женщина, которая за ним ухаживала, пылесосила.
Ни фена, ни телека (он почти ничего не видел), ни посудомойки, ни электроплиты ни ...ничего больше. Никаких винных холодильников, микровэек, стиралок (белье она забирала, стирала, гладила (утюга тоже нет), и тд.
А! Электробритва была.
А теперь, внимание, вопрос - откуда бралось 160-200 кВт в месяц, если раньше не доходило никогда до 100? Вызывали их, они проверяли, говорили, что со счетчиком все в порядке.
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:47
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Я вже питав - чи справді вони більш економічні, і наскільки? Звідки конкретно такі висновки?
Ну і з того, що явно кидається в очі - дуже економне, порівняно з нами, споживання води загалом і гарячої зокрема. Вже суто цей факт, наприклад, при користуванні бойлером може дати чималий ефект.
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно
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