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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 05:01

  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 08:41

  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:19

  stm написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...


У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно. Меня они прессовали с заменой счетчика очень долго, но я их вежливо посылал. "Потом".
По одной из моих квартир, сломался еще советский счетчик и вынуждены были поставить от ахметова. "Потребление" опять выросло. Причем там жил мой пожилой родственник, всего потребления -ЛЭД лампа в санузле, на кухне и над кроватью.Плюс холодильник, зарядка для мобильного телефона (кнопочный) и радиоприемник. ФсЁ. Раз в месяц или реже, женщина, которая за ним ухаживала, пылесосила.
Ни фена, ни телека (он почти ничего не видел), ни посудомойки, ни электроплиты ни ...ничего больше. Никаких винных холодильников, микровэек, стиралок (белье она забирала, стирала, гладила (утюга тоже нет), и тд.
А! Электробритва была.
А теперь, внимание, вопрос - откуда бралось 160-200 кВт в месяц, если раньше не доходило никогда до 100? Вызывали их, они проверяли, говорили, что со счетчиком все в порядке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
Я вже питав - чи справді вони більш економічні, і наскільки? Звідки конкретно такі висновки?
Ну і з того, що явно кидається в очі - дуже економне, порівняно з нами, споживання води загалом і гарячої зокрема. Вже суто цей факт, наприклад, при користуванні бойлером може дати чималий ефект.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:откуда бралось 160-200 кВт в месяц

Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно :)
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