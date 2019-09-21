Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

У меня и то и другое.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 05:01
Додано: Нед 18 вер, 2022 08:41
Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:19
У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно. Меня они прессовали с заменой счетчика очень долго, но я их вежливо посылал. "Потом".
По одной из моих квартир, сломался еще советский счетчик и вынуждены были поставить от ахметова. "Потребление" опять выросло. Причем там жил мой пожилой родственник, всего потребления -ЛЭД лампа в санузле, на кухне и над кроватью.Плюс холодильник, зарядка для мобильного телефона (кнопочный) и радиоприемник. ФсЁ. Раз в месяц или реже, женщина, которая за ним ухаживала, пылесосила.
Ни фена, ни телека (он почти ничего не видел), ни посудомойки, ни электроплиты ни ...ничего больше. Никаких винных холодильников, микровэек, стиралок (белье она забирала, стирала, гладила (утюга тоже нет), и тд.
А! Электробритва была.
А теперь, внимание, вопрос - откуда бралось 160-200 кВт в месяц, если раньше не доходило никогда до 100? Вызывали их, они проверяли, говорили, что со счетчиком все в порядке.
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:47
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Я вже питав - чи справді вони більш економічні, і наскільки? Звідки конкретно такі висновки?
Ну і з того, що явно кидається в очі - дуже економне, порівняно з нами, споживання води загалом і гарячої зокрема. Вже суто цей факт, наприклад, при користуванні бойлером може дати чималий ефект.
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно
Додано: Нед 18 вер, 2022 15:07
А счетчик у нее еще советский или "правильный" от ахмета?
Додано: Нед 18 вер, 2022 15:13
Закінчуйте вже) Ви ж бачите, що там "броня", людина не розуміє елементарних речей. Я вже забив відповідати і Вам рекомендую. Коли ти розпинаєшся і намагаєшся щось пояснити зовсім елементарне, stm у відповідь пише якусь дичину на рівні дитини 10 років. Там одні стереотипи і набір неправильних патернів) Я все життя займаюсь електрикою, маю першу освіту в області радіотехніки, другу освіту вищу в області елетротехніки і електроенергетики, а якась дама отак бере просто і рубає на рівному місці, типу ви нічого не розумієте.
Ага, і купання раз в 4-7 днів, а щоб вмитися гріє воду на плиті в ковшику, я правильно розумію?
Додано: Нед 18 вер, 2022 15:19
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Electricity consumption per capita in the households sector in the EU in 2020 was 1.6 MWh per capita (1 596 kWh). The range of electricity consumption per capita in the households sector in the EU Member States in 2020 varied widely, from consumption below 1 MWh per capita in Romania, Poland and Latvia, to consumption of 4 MWh per capita or above in Finland and Sweden (Figure 4).
Figure 4: Households consumption of electricity per capita, 2020
(MWh per capita)
Source: Eurostat (nrg_cb_e), (demo_pjan)
Looking on electricity consumption per capita in the households sector in non-EU countries, an even wider range is observed: from 0.5 MWh in Moldova to 7.1 MWh in Norway. The range is affected by the choice of energy used for space heating, climate conditions, as well as the level of economic development of each country.
Менше 876 кВт*год на рік на людину в середньому в Україні, 1596 кВт*год на рік в середньому по ЄС. Це відповідно 73 та 133 кВт*год на місяць.
При цьому споживання суттєво різниться по країнах, від 7093 (591 на місяць) у Норвегії, 2399 (200 на місяць) у Франції, 2023 (169 на місяць) в Австрії, до 1110 (93) у відносно теплій Італії з економними пилососами, та все одно все це вище, ніж в Україні з такими неекономними пилососами й бойлерами, що зроблені не для ЄС
Додано: Нед 18 вер, 2022 15:53
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
|