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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 05:01

  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 08:41

  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:19

  stm написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...


У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно. Меня они прессовали с заменой счетчика очень долго, но я их вежливо посылал. "Потом".
По одной из моих квартир, сломался еще советский счетчик и вынуждены были поставить от ахметова. "Потребление" опять выросло. Причем там жил мой пожилой родственник, всего потребления -ЛЭД лампа в санузле, на кухне и над кроватью.Плюс холодильник, зарядка для мобильного телефона (кнопочный) и радиоприемник. ФсЁ. Раз в месяц или реже, женщина, которая за ним ухаживала, пылесосила.
Ни фена, ни телека (он почти ничего не видел), ни посудомойки, ни электроплиты ни ...ничего больше. Никаких винных холодильников, микровэек, стиралок (белье она забирала, стирала, гладила (утюга тоже нет), и тд.
А! Электробритва была.
А теперь, внимание, вопрос - откуда бралось 160-200 кВт в месяц, если раньше не доходило никогда до 100? Вызывали их, они проверяли, говорили, что со счетчиком все в порядке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

stm написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Интересно кто ещё пылесосит? У всех, кого знаю роботы давно


У меня и то и другое.

Аналогично. И никогда ещё не видела как робот-пылесос убирает на диване и под карнизами.
Ладно, найдёте причину более экономных европейцев, напишите. Я удивлена конечно, но и чай они пьют и мясо на 200градусах только час готовят, и бойлер у них по 2 часа 2 раза в день работает. Вроде такие же люди как и мы, но наверное ДТЕК счётчики подкручивает таки у нас, не иначе...
Я вже питав - чи справді вони більш економічні, і наскільки? Звідки конкретно такі висновки?
Ну і з того, що явно кидається в очі - дуже економне, порівняно з нами, споживання води загалом і гарячої зокрема. Вже суто цей факт, наприклад, при користуванні бойлером може дати чималий ефект.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:откуда бралось 160-200 кВт в месяц

Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно :)
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:07

  Amethyst написав:
  rjkz написав:откуда бралось 160-200 кВт в месяц

Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно :)
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А счетчик у нее еще советский или "правильный" от ахмета? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:13

  Faceless написав:Я вже питав - чи справді вони більш економічні, і наскільки? Звідки конкретно такі висновки?
Ну і з того, що явно кидається в очі - дуже економне, порівняно з нами, споживання води загалом і гарячої зокрема. Вже суто цей факт, наприклад, при користуванні бойлером може дати чималий ефект.

Закінчуйте вже) Ви ж бачите, що там "броня", людина не розуміє елементарних речей. Я вже забив відповідати і Вам рекомендую. Коли ти розпинаєшся і намагаєшся щось пояснити зовсім елементарне, stm у відповідь пише якусь дичину на рівні дитини 10 років. Там одні стереотипи і набір неправильних патернів) Я все життя займаюсь електрикою, маю першу освіту в області радіотехніки, другу освіту вищу в області елетротехніки і електроенергетики, а якась дама отак бере просто і рубає на рівному місці, типу ви нічого не розумієте. :lol:
  Amethyst написав:Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно

Ага, і купання раз в 4-7 днів, а щоб вмитися гріє воду на плиті в ковшику, я правильно розумію? :)
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:19

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Electricity consumption per capita in the households sector in the EU in 2020 was 1.6 MWh per capita (1 596 kWh). The range of electricity consumption per capita in the households sector in the EU Member States in 2020 varied widely, from consumption below 1 MWh per capita in Romania, Poland and Latvia, to consumption of 4 MWh per capita or above in Finland and Sweden (Figure 4).


Figure 4: Households consumption of electricity per capita, 2020
(MWh per capita)
Source: Eurostat (nrg_cb_e), (demo_pjan)
Looking on electricity consumption per capita in the households sector in non-EU countries, an even wider range is observed: from 0.5 MWh in Moldova to 7.1 MWh in Norway. The range is affected by the choice of energy used for space heating, climate conditions, as well as the level of economic development of each country.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_and_heat_statistics#Consumption_of_electricity_and_derived_heat
Менше 876 кВт*год на рік на людину в середньому в Україні, 1596 кВт*год на рік в середньому по ЄС. Це відповідно 73 та 133 кВт*год на місяць.
При цьому споживання суттєво різниться по країнах, від 7093 (591 на місяць) у Норвегії, 2399 (200 на місяць) у Франції, 2023 (169 на місяць) в Австрії, до 1110 (93) у відносно теплій Італії з економними пилососами, та все одно все це вище, ніж в Україні з такими неекономними пилососами й бойлерами, що зроблені не для ЄС
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:53

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:У меня сосед когда поставил счетчик с ночным тарифом, то у него "потребление" выросло в 1,5 раза постепенно.
бывает конечно,но чтоб сплошь и рядом...Три объекта с новыми двузонными приборами учета (два крайних просил сам по мейлу в ДТЕК заменить старые) по потреблению +/- также.
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