Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Нед 18 вер, 2022 15:19

Electricity consumption per capita in the households sector in the EU in 2020 was 1.6 MWh per capita (1 596 kWh). The range of electricity consumption per capita in the households sector in the EU Member States in 2020 varied widely, from consumption below 1 MWh per capita in Romania, Poland and Latvia, to consumption of 4 MWh per capita or above in Finland and Sweden (Figure 4).Figure 4: Households consumption of electricity per capita, 2020(MWh per capita)Source: Eurostat (nrg_cb_e), (demo_pjan)Looking on electricity consumption per capita in the households sector in non-EU countries, an even wider range is observed: from 0.5 MWh in Moldova to 7.1 MWh in Norway. The range is affected by the choice of energy used for space heating, climate conditions, as well as the level of economic development of each country.Менше 876 кВт*год на рік на людину в середньому в Україні, 1596 кВт*год на рік в середньому по ЄС. Це відповідно 73 та 133 кВт*год на місяць.При цьому споживання суттєво різниться по країнах, від 7093 (591 на місяць) у Норвегії, 2399 (200 на місяць) у Франції, 2023 (169 на місяць) в Австрії, до 1110 (93) у відносно теплій Італії з економними пилососами, та все одно все це вище, ніж в Україні з такими неекономними пилососами й бойлерами, що зроблені не для ЄС