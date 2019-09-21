Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно
Там наверное счетчик стоит заряженный в нужную сторону ибо только ежедневный час с небольшим работы электроплиты + круглосуточный телевизор уже должны дать 100квтч. А еще ж холодильник, лампочки, вода горячая, стиралка, пылесос, утюг