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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:38

  Amethyst написав:
  rjkz написав:откуда бралось 160-200 кВт в месяц

Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно :)
Зображення

Там наверное счетчик стоит заряженный в нужную сторону ибо только ежедневный час с небольшим работы электроплиты + круглосуточный телевизор уже должны дать 100квтч. А еще ж холодильник, лампочки, вода горячая, стиралка, пылесос, утюг
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:50

видно с рынком недвиги все действительно ужасно, раз уже неделю на ветке про недвигу обсуждают какие-то копейки за киловатты.

сливайте воду, уважаемые лендлорды, уже ведь всем видно что вы обанкротились со своими скворечниками, купленными втридорога под бесконечные перепродажи таким же ))
Moneta
 
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