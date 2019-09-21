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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:38

  Amethyst написав:
  rjkz написав:откуда бралось 160-200 кВт в месяц

Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно :)
Зображення

Там наверное счетчик стоит заряженный в нужную сторону ибо только ежедневный час с небольшим работы электроплиты + круглосуточный телевизор уже должны дать 100квтч. А еще ж холодильник, лампочки, вода горячая, стиралка, пылесос, утюг
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:15

  Moneta написав:обсуждают какие-то копейки за киловатты.
а вы попробуйте тенами нагреть бассейн. Счёт копейками не покажется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:24

А я почекаю, поки все стадо підійде поближче)))

  Moneta написав:видно с рынком недвиги все действительно ужасно, раз уже неделю на ветке про недвигу обсуждают какие-то копейки за киловатты.

сливайте воду, уважаемые лендлорды, уже ведь всем видно что вы обанкротились со своими скворечниками, купленными втридорога под бесконечные перепродажи таким же ))

Так, давно б вже мали ціни з стукотом котитись вниз!
Тож - Львівські лендлорди, давайте спускайте ціни до 500дол/м2, а краще пА300 :!: :lol: :mrgreen:
Щоб, після війни/нашої перемоги - я мав широкий вибір взяти 1-2 повноцінні однухи в гарній локації! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:55

  Успіх написав:
  Moneta написав:видно с рынком недвиги все действительно ужасно, раз уже неделю на ветке про недвигу обсуждают какие-то копейки за киловатты.

сливайте воду, уважаемые лендлорды, уже ведь всем видно что вы обанкротились со своими скворечниками, купленными втридорога под бесконечные перепродажи таким же ))

Так, давно б вже мали ціни з стукотом котитись вниз!
Тож - Львівські лендлорди, давайте спускайте ціни до 500дол/м2, а краще пА300 :!: :lol: :mrgreen:
Щоб, після війни/нашої перемоги - я мав широкий вибір взяти 1-2 повноцінні однухи в гарній локації! :mrgreen:

І, що збираєтесь робити з тими однухами?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Bolt написав:І, що збираєтесь робити з тими однухами?!
одну під магазин,другу під офіс. Модер вже гілку успіхового бізнесу запиляв Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:22

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

вчера ночевал в бородянке у заправки. в Киев не пустили. сказали двое детей 2-4 года сильно похожи на ДРГ.
зато всю ночь туда-сюда летали легковушки. видимо журналистам нужнее))

так что кто случайно так попал - ищите готель
beee
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