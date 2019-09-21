Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Моя тёща, 75 лет, живет одна (ПОХ), советская электроплита (готовит каждый день), холодильник с забитой в морозилке ягодой-малиной, телик (LСD Самсунг, 24") работает круглосуточно, но без звука -- она субтитры новостей читает, две лампы по 60Вт в кухне и спальне, мабила кнопочная всегда заряжена, пылесос по Сб. обязательно
Там наверное счетчик стоит заряженный в нужную сторону ибо только ежедневный час с небольшим работы электроплиты + круглосуточный телевизор уже должны дать 100квтч. А еще ж холодильник, лампочки, вода горячая, стиралка, пылесос, утюг
Moneta написав:видно с рынком недвиги все действительно ужасно, раз уже неделю на ветке про недвигу обсуждают какие-то копейки за киловатты.
сливайте воду, уважаемые лендлорды, уже ведь всем видно что вы обанкротились со своими скворечниками, купленными втридорога под бесконечные перепродажи таким же ))
Так, давно б вже мали ціни з стукотом котитись вниз! Тож - Львівські лендлорди, давайте спускайте ціни до 500дол/м2, а краще пА300 Щоб, після війни/нашої перемоги - я мав широкий вибір взяти 1-2 повноцінні однухи в гарній локації!
Moneta написав:видно с рынком недвиги все действительно ужасно, раз уже неделю на ветке про недвигу обсуждают какие-то копейки за киловатты.
сливайте воду, уважаемые лендлорды, уже ведь всем видно что вы обанкротились со своими скворечниками, купленными втридорога под бесконечные перепродажи таким же ))
Так, давно б вже мали ціни з стукотом котитись вниз! Тож - Львівські лендлорди, давайте спускайте ціни до 500дол/м2, а краще пА300 Щоб, після війни/нашої перемоги - я мав широкий вибір взяти 1-2 повноцінні однухи в гарній локації!
Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки!