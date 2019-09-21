Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки!