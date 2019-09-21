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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 23:02

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Bolt написав:І, що збираєтесь робити з тими однухами?!
одну під магазин,другу під офіс. Модер вже гілку успіхового бізнесу запиляв Бізнес Долярчика/Успіха - поради

:D Тепер я буду мати, де товктись :mrgreen:

А квартири - тільки під здачу))

Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" :lol: для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... :mrgreen: - і рубав би бабло #нєпадєцки! :mrgreen:

В студії малувато місця, щоби товктись😸:
https://youtu.be/cLHPim58pBc
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:14

  vitaliian написав:
  beee написав:вчера ночевал в бородянке у заправки
у вас же кажется дача есть.

Так нет её уже. Продал
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:17

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:вчера ночевал в бородянке у заправки
у вас же кажется дача есть.

но комендантский час наличие оной не отменяет :D

Да.
У нас в стране, вы ж знаете сами: всё строго, всё по закону, буква к букве. Вроде как эталон считаемся
beee
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Повідомлень: 936
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  #<1 ... 28293031
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