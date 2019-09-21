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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 23:02

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Bolt написав:І, що збираєтесь робити з тими однухами?!
одну під магазин,другу під офіс. Модер вже гілку успіхового бізнесу запиляв Бізнес Долярчика/Успіха - поради

:D Тепер я буду мати, де товктись :mrgreen:

А квартири - тільки під здачу))

Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" :lol: для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... :mrgreen: - і рубав би бабло #нєпадєцки! :mrgreen:

В студії малувато місця, щоби товктись😸:
https://youtu.be/cLHPim58pBc
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:14

  vitaliian написав:
  beee написав:вчера ночевал в бородянке у заправки
у вас же кажется дача есть.

Так нет её уже. Продал
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:17

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:вчера ночевал в бородянке у заправки
у вас же кажется дача есть.

но комендантский час наличие оной не отменяет :D

Да.
У нас в стране, вы ж знаете сами: всё строго, всё по закону, буква к букве. Вроде как эталон считаемся
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром?
Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет?
Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить.
Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место.
airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:27

  sequence написав:Тогда все встанет на место.
airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения
тогда у него не было 4х женщин и в 300квт укладывался. Каждая дополнительная женщина экономит 50квт, заменяя какой то электроприбор, например телевизор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:59

  sequence написав:Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром?
Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет?
Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить.
Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место.
airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения

В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч
Но там 2 100л водонагревателя стоит. Теплые полы, понятное дело, не включали - и так жарко было.
Но с тех пор многое изменилось. Я перенял стиль жизни Флая: микромализм. Раньше я пачку чипсов легко за 15 минут съедал. А теперь 1 чипсину съем и сытый.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:08

  airmax78 написав:В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч
что я и говорил выше
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:16

  airmax78 написав:
  sequence написав:Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром?
Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет?
Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить.
Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место.
airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения

В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч
Но там 2 100л водонагревателя стоит. Теплые полы, понятное дело, не включали - и так жарко было.
Но с тех пор многое изменилось. Я перенял стиль жизни Флая: микромализм. Раньше я пачку чипсов легко за 15 минут съедал. А теперь 1 чипсину съем и сытый.

А шоб экономить на воде - можно не смывать
Само гравитацией в каналью попадёт
Как нам и рассказывали раньше по РТР про плохую и холодную жизнь фрицев в бывшем ГДР в условиях подорожавшего газа и коммунали(при баррели >>100 кажись)
Вы верёвку вместо ремня в брУки с секонда ещё как Флуй не вставили для экономии?
барабашов
 
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