Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки!
Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром? Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет? Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить. Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место. airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения
sequence написав:Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром? Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет? Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить. Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место. airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения
В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч Но там 2 100л водонагревателя стоит. Теплые полы, понятное дело, не включали - и так жарко было. Но с тех пор многое изменилось. Я перенял стиль жизни Флая: микромализм. Раньше я пачку чипсов легко за 15 минут съедал. А теперь 1 чипсину съем и сытый.
sequence написав:Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром? Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет? Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить. Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место. airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения
В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч Но там 2 100л водонагревателя стоит. Теплые полы, понятное дело, не включали - и так жарко было. Но с тех пор многое изменилось. Я перенял стиль жизни Флая: микромализм. Раньше я пачку чипсов легко за 15 минут съедал. А теперь 1 чипсину съем и сытый.
А шоб экономить на воде - можно не смывать Само гравитацией в каналью попадёт Как нам и рассказывали раньше по РТР про плохую и холодную жизнь фрицев в бывшем ГДР в условиях подорожавшего газа и коммунали(при баррели >>100 кажись) Вы верёвку вместо ремня в брУки с секонда ещё как Флуй не вставили для экономии?
airmax78 написав:.. В феврале в новой квартире (переехали 17.01) потребление было 324 кВт/ч ...
учитывая, что у вас (и не только) в феврале было 24 дня, считаем, что нормальный расход вытянул бы примерно 400-450 кВт, что уже ближе к реалиям. Летом вода теплее, но кондер, было бы столько же. Но дауншифтнуться на 170, одновременно увеличив население, das ist fantastisch. Уле той зимы.