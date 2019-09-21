Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Пон 19 вер, 2022 10:16

Так что там по итогу? Выяснили, как Макс с четырьмя женщинами сотоварищи на все 170 кВт существует в Вене? Может, и вправду, австрийский кВт как миля с километром?

Кипяток с работы в термосе носит и жену заставляет?

Бойлеры у него проточные, а посуду можно и холодной водой помыть. А если готовить 10 литровую кастрюлю борща/риса/картофана на неделю, то можно и на плите сэкономить.

Есть еще третья версия, и там кВт-ы уже значения не имеют - все питаются в общепитах. Тогда все встанет на место.

airmax78, меня интересовало ваше привычное потребление энергии в Киеве на старой квартире, для сравнения