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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:12

  vitaliian написав:.. смывать нужно но после того как все сходят, а не за каждым отдельно.

и монетку выкидывать, кто заходит последний в противогазе
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:16

  airmax78 написав:.. Раньше я пачку чипсов легко за 15 минут съедал. А теперь 1 чипсину съем и сытый.
хочешь похудеть спроси меня как ))
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:34

Смори там моя прописка на Ярославов Граде несуществующем
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Востаннє редагувалось beee в Пон 19 вер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:42

Damien
Ну так он же писал - "сдал десятку по 4.93, в прошлом году был курс 3.8"
Взял окуенный задаток, собрал вещи, не факт что передал ключи, освободил территорию и сдёрнул с жинкой в Пшекию, где тоже только сделал первый взнос а хата пойдёт в ипотеку или что там для наших они как плюшки делают, ибо свои уже и на 50 лет ипотеку из-за цен не тянут, а себестоимость бетона на грани банкротства билдеров. Тоже это он писал.
Теперь если первый уклоновец не найдёт кирпич под диваном, залог пойдёт на честноотжатый доход, второй тесловец тоже по той тропинке может протопать.
Может там подобное рядом под 150, а то и двести, вот любители за пятак гривенников накупить и выстраиваются в очередь
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:47

  барабашов написав:Damien
Ну так он же писал - "сдал десятку по 4.93, в прошлом году был курс 3.8"
Взял окуенный задаток, собрал вещи, не факт что передал ключи, освободил территорию и сдёрнул с жинкой в Пшекию, где тоже только сделал первый взнос а хата пойдёт в ипотеку или что там для наших они как плюшки делают, ибо свои уже и на 50 лет ипотеку из-за цен не тянут, а себестоимость бетона на грани банкротства билдеров. Тоже это он писал.
Теперь если первый уклоновец не найдёт кирпич под диваном, залог пойдёт на честноотжатый доход, второй тесловец тоже по той тропинке может протопать.
Может там подобное рядом под 150, а то и двести, вот любители за пятак гривенников накупить и выстраиваются в очередь


Мимо. Всё мимо
Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.

Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
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Востаннє редагувалось beee в Пон 19 вер, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:08

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

завязывайте со срачидлой, ну достали уже
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:30

Ого, як вас дістали - якщо вже копії доків почали викладати!)))
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:42

beee ну ФИО уже можно не затирать для завсегдатев :D
В интернете верят на слово.
В Итоге коллега вместо Бучанской владеет Варшавской недвигой.Остальное время покажет
Мизантрóп
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