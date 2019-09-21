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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 вер, 2022 15:19
beee написав:
Мимо. Всё мимо
Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.
Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
А как банк отнесся к крупной сумме из USDT? Если не секрет, то какой банк?
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Додано: Пон 19 вер, 2022 15:19
Мизантрóп написав:beee
ну ФИО уже можно не затирать для завсегдатев
В интернете верят на слово.
В Итоге коллега вместо Бучанской владеет Варшавской недвигой.Остальное время покажет.
Я ток не понял пока как нотарь сумму сделки слепил
Действительно. Что это я. Мы ж семья.
Нотарь слепил так как в оценке написано. Расписку показать? 😂
Кстати, эта дамочка Demon или как там её, зависливая такая , ты должна мне 2 куе. Карту сброшу в личку
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beee
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Додано: Пон 19 вер, 2022 15:22
BIGor написав: beee написав:
Мимо. Всё мимо
Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.
Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
А как банк отнесся к крупной сумме из USDT? Если не секрет, то какой банк?
Весь титанический труд, даю вот так на шару, а взамен? Постоянное хамство))
PKO, MILLENNIUM.
В последнем 15к евро в месяц лимит. Можно дать договор, например, продажи участка 😅, только с переводом
Не забудьте сделать песель и польский номер
Востаннє редагувалось beee
в Пон 19 вер, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 15:23
beee написав:
Нотарь слепил так как в оценке написано.
ну могёт и так
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Додано: Пон 19 вер, 2022 15:46
beee написав: Хомякоид написав: beee написав:
в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта
В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?
да можно конечно. по штуке заказывать.
мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены
я имел в виду 6200 евро в день отправлять и снимать через Вестерн.
Как оказалось НБУ ввел для всего ограничение на снятие - не более 100 тыс. грн. в эквиваленте.
Пока не придумал как отправить ойро в Украину и поменять по рыночныму курсу
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Пон 19 вер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:00
Хомякоид написав: beee написав: Хомякоид написав:
В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?
да можно конечно. по штуке заказывать.
мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены
я имел в виду 6200 евро в день отправлять и снимать через Вестерн.
Как оказалось НБУ введ для всего ограничение на снятие - не более 100 тыс. грн. в эквиваленте.
Пока не придумал как отправить ойро в Украину и поменять по рыночныму курсу
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03
Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:08
Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:25
Amethyst написав: Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:29
Хомякоид написав: Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?
Монобанк (на базі Універсалбанку)
Ліміти одні для всіх в Україні. 100 000 грн екв в день на клієнта. З мінусів - у Універсалу дуже мало відділень
Інший варянт - тут знімати USDT в обмінці
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