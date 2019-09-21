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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:19

  beee написав:Мимо. Всё мимо
Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.

Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
Зображення

А как банк отнесся к крупной сумме из USDT? Если не секрет, то какой банк?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:19

  Мизантрóп написав:beee ну ФИО уже можно не затирать для завсегдатев :D
В интернете верят на слово.
В Итоге коллега вместо Бучанской владеет Варшавской недвигой.Остальное время покажет.
Я ток не понял пока как нотарь сумму сделки слепил :roll:

Действительно. Что это я. Мы ж семья.
Нотарь слепил так как в оценке написано. Расписку показать? 😂

Кстати, эта дамочка Demon или как там её, зависливая такая , ты должна мне 2 куе. Карту сброшу в личку
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:22

  BIGor написав:
  beee написав:Мимо. Всё мимо
Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.

Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
Зображення

А как банк отнесся к крупной сумме из USDT? Если не секрет, то какой банк?

Весь титанический труд, даю вот так на шару, а взамен? Постоянное хамство))
PKO, MILLENNIUM.
В последнем 15к евро в месяц лимит. Можно дать договор, например, продажи участка 😅, только с переводом
Не забудьте сделать песель и польский номер
Востаннє редагувалось beee в Пон 19 вер, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:23

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Нотарь слепил так как в оценке написано.
ну могёт и так :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:46

  beee написав:
  Хомякоид написав:
  beee написав:в привате сказали нормально идёт. получение по паспорту или можно засылать на карту, а потом заказывать наличные через приложение. тариф немного дороже свифта


В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?

да можно конечно. по штуке заказывать.

мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены


я имел в виду 6200 евро в день отправлять и снимать через Вестерн.
Как оказалось НБУ ввел для всего ограничение на снятие - не более 100 тыс. грн. в эквиваленте.
Пока не придумал как отправить ойро в Украину и поменять по рыночныму курсу
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 19 вер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:00

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Хомякоид написав:
  beee написав:
  Хомякоид написав:
В Приват можно засылать па 6200 за раз, в другие банки только па 900 евро.
Наверно 6200 в Привает нереально получить или ?

да можно конечно. по штуке заказывать.

мне сказали 10 штук в месяц - ни о чём. я снимал 10к с себя 10к с жены


я имел в виду 6200 евро в день отправлять и снимать через Вестерн.
Как оказалось НБУ введ для всего ограничение на снятие - не более 100 тыс. грн. в эквиваленте.
Пока не придумал как отправить ойро в Украину и поменять по рыночныму курсу
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03

  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще


Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:08

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:25

  Amethyst написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)


Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:29

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще


Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?

Монобанк (на базі Універсалбанку)
Ліміти одні для всіх в Україні. 100 000 грн екв в день на клієнта. З мінусів - у Універсалу дуже мало відділень

Інший варянт - тут знімати USDT в обмінці
Faceless
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  #<1 ... 30313233
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