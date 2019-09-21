Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки!
В студії малувато місця, щоби товктись😸: https://youtu.be/cLHPim58pBc[/quote] Ну і що? Наче ріст на 23%!(правда в місцевих грошах) Але це в па-раші!
А у нас? По Львівському ринку є така інфо?
п.с. Цікаво, чом мою супер-ідею про особняк ніхто не "обсмоктує"? ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди!
В Києві почали тестувати оплату карткою в наземному транспорті!
Столична влада повідомила про те, що в наземному комунальному транспорті нашого міста наразі проходить закрите тестування системи, яка дозволяє оплачувати проїзд банківською карткою.
Безготівкова оплата проїзду здійснюватиметься звичайно - для цього необхідно лише прикласти картку до валідатора. Для того, щоб підтвердити оплату за проїзд перед контролером, необхідно буде показати йому списання в банківському додатку або назвати останні 4 цифри своєї картки.
Крім банківських карток, валідатори продовжуватимуть розпізнавати карти «Київ Цифровий», якими також можна буде сплачувати за проїзд, та карту киянина, завдяки якій громадяни зможуть користуватися пільгами.
Повноцінно запустити можливість оплачувати проїзд банківською карткою влада планує вже в жовтні місяці.
Україна отримала 500 мільйонів євро на ремонт доріг!
Міністерство фінансів повідомило про те, що Україна отримала другий пакет допомоги від Європейського інвестиційного банку, частина якого у розмірі 500 мільйонів євро буде направлена на фінансування «Укравтодору» та «Укрзалізниці».
За рахунок цих коштів планують забезпечити терміновий ремонт критично важливої інфраструктури, пошкодженої через війну - мережі автомобільних та залізничних шляхів, а також мостів.