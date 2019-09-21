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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:58

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:

Тепер я буду мати, де товктись)))

А квартири - тільки під здачу))

Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" :lol: для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... :mrgreen: - і рубав би бабло #нєпадєцки! :mrgreen:


В студії малувато місця, щоби товктись😸:
https://youtu.be/cLHPim58pBc[/quote]
Ну і що?
Наче ріст на 23%!(правда в місцевих грошах) :mrgreen:
Але це в па-раші!

А у нас?
По Львівському ринку є така інфо?

п.с.
Цікаво, чом мою супер-ідею про особняк ніхто не "обсмоктує"? :D
ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди!
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:06

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще


Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?

тыц тудыц)) лайкав же :roll: viewtopic.php?p=5485413#p5485413
Ну и банк продавана или застройщика какой? Мож там по месту оптимальнее
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 19 вер, 2022 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:10

В Києві почали тестувати оплату карткою в наземному транспорті!

Столична влада повідомила про те, що в наземному комунальному транспорті нашого міста наразі проходить закрите тестування системи, яка дозволяє оплачувати проїзд банківською карткою.

Безготівкова оплата проїзду здійснюватиметься звичайно - для цього необхідно лише прикласти картку до валідатора. Для того, щоб підтвердити оплату за проїзд перед контролером, необхідно буде показати йому списання в банківському додатку або назвати останні 4 цифри своєї картки.

Крім банківських карток, валідатори продовжуватимуть розпізнавати карти «Київ Цифровий», якими також можна буде сплачувати за проїзд, та карту киянина, завдяки якій громадяни зможуть користуватися пільгами.

Повноцінно запустити можливість оплачувати проїзд банківською карткою влада планує вже в жовтні місяці.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:13

Україна отримала 500 мільйонів євро на ремонт доріг!

Міністерство фінансів повідомило про те, що Україна отримала другий пакет допомоги від Європейського інвестиційного банку, частина якого у розмірі 500 мільйонів євро буде направлена на фінансування «Укравтодору» та «Укрзалізниці».

За рахунок цих коштів планують забезпечити терміновий ремонт критично важливої інфраструктури, пошкодженої через війну - мережі автомобільних та залізничних шляхів, а також мостів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:19

  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)


Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.

Да 100 тыщ в день. Я ж говорю по 2500 уе получается. На себя и на близких можно. Можно и 10 уе снять
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:20

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

vitalian, beee, посмотрите плз личные сообщения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:29

  beee написав:Да 100 тыщ в день. Я ж говорю по 2500 уе получается. На себя и на близких можно. Можно и 10 уе снять


Ок. Начинает доходить.
Открыть несколько счетов для родственников и каждому по 2500 у.е. в день снимать.
Более рабочий вариант.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:05

  airmax78 написав:vitalian, beee, посмотрите плз личные сообщения.
в ЛС ответить не могу, выдает такое:
Зображення

Ссылка на школу
https://tennis-academy.com.ua/uk/uk-school-pansion/
Она при теннисной академии. Инфа которую я писал доковидная, может уже что то иначе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:15

  beee написав:Так нет её уже. Продал
что то пропустил, поздравляю.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:23

Успіх https://news.finance.ua/ua/z-zhovtnya-z ... -postanovy
Берите сразу пару чтобы 2 раза не бегать
vitaliian
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