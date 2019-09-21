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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:25

  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)


Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.

Нехай треба перевести 50000 Євро, ліміт 2500 Євро в день - це 20 робочих днів всього.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:19

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Успіх https://news.finance.ua/ua/z-zhovtnya-z ... -postanovy
Берите сразу пару чтобы 2 раза не бегать

Ну от - залишилась справа за малим)) завершити війну/здобути нашу перемогу і... залишитись живим/здоровим!👍

І хоч вона запрацює в дії/он-лайн, навряд чи багато військових (навіть, якщо дружини їхні будуть в живу оглядати ті, чи інші квартири) - так зразу будуть її оформляти.
А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:51

  Успіх написав:А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість
и не только военные. Сколько жилья разрушено. Где государство наберёт столько денег всем его отстроить. В лучшем случае США передадут по Ленд Лизу миллион сборных домиков из пенопласта и картона. В них и будут жить.

Цены вверх я тоже так дума, только КОГДА и какие ещё события с нами могут случиться до этого момента.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:00

  vitaliian написав:
  beee написав:Так нет её уже. Продал
что то пропустил, поздравляю.

ничё се.
такое событие. я думал вы там празднуете :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:01

  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще ... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)


Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.

Нехай треба перевести 50000 Євро, ліміт 2500 Євро в день - це 20 робочих днів всього.

я открыл валютные карты в 5 банках. я+жена+родственник. если так - за неделю управитесь.
но приват выдаёт по штуке только
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:02

  beee написав:ничё се.
такое событие. я думал вы там празднуете
на форуме редко что то продают, в основном все покупают. Народ у нас зажиточный, куда припарковать миллион знает лучше любых горе инвесторов с других веток.
vitaliian
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