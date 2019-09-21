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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:25
Хомякоид написав: Amethyst написав: Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще
... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.
Нехай треба перевести 50000 Євро, ліміт 2500 Євро в день - це 20 робочих днів всього.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 19:19
Ну от - залишилась справа за малим)) завершити війну/здобути нашу перемогу і... залишитись живим/здоровим!👍
І хоч вона запрацює в дії/он-лайн, навряд чи багато військових (навіть, якщо дружини їхні будуть в живу оглядати ті, чи інші квартири) - так зразу будуть її оформляти.
А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість
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Додано: Пон 19 вер, 2022 19:51
Успіх написав:
А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість
и не только военные. Сколько жилья разрушено. Где государство наберёт столько денег всем его отстроить. В лучшем случае США передадут по Ленд Лизу миллион сборных домиков из пенопласта и картона. В них и будут жить.
Цены вверх я тоже так дума, только КОГДА и какие ещё события с нами могут случиться до этого момента.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:00
vitaliian написав: beee написав:
Так нет её уже. Продал
что то пропустил, поздравляю.
ничё се.
такое событие. я думал вы там празднуете
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:01
Хомякоид написав: Amethyst написав: Faceless написав:
Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще ... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс)
СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
Переказати не проблема.
Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті)
Сума значна пятизначна в Ойро.
Нехай треба перевести 50000 Євро, ліміт 2500 Євро в день - це 20 робочих днів всього.
я открыл валютные карты в 5 банках. я+жена+родственник. если так - за неделю управитесь.
но приват выдаёт по штуке только
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:02
beee написав:
ничё се.
такое событие. я думал вы там празднуете
на форуме редко что то продают, в основном все покупают. Народ у нас зажиточный, куда припарковать миллион знает лучше любых горе инвесторов с других веток.
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