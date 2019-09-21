Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну от - залишилась справа за малим)) завершити війну/здобути нашу перемогу і... залишитись живим/здоровим!👍
І хоч вона запрацює в дії/он-лайн, навряд чи багато військових (навіть, якщо дружини їхні будуть в живу оглядати ті, чи інші квартири) - так зразу будуть її оформляти. А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість
Успіх написав:А от, після війни/нашої перемоги - думаю, що військові - таки хлинуть оформляти таку іпотеку і ціни зразу ж почнуть зростати на нерухомість
и не только военные. Сколько жилья разрушено. Где государство наберёт столько денег всем его отстроить. В лучшем случае США передадут по Ленд Лизу миллион сборных домиков из пенопласта и картона. В них и будут жить.
Цены вверх я тоже так дума, только КОГДА и какие ещё события с нами могут случиться до этого момента.
Faceless написав:Моно приймає SEPA, а там вже можна зняти в євро і обміняти де краще ... зняття з коміс 0.9% (депо від 3 міс) СЕПА приймає Кредо (коміс 1%, депо від 6 міс) і А-Банк (коміс 1%, депо від 1 міс)
Переказати не проблема. Проблема в тому що НБУ втановив ліміт на зняття (100 тис. грн. в еквіваленті) Сума значна пятизначна в Ойро.
Нехай треба перевести 50000 Євро, ліміт 2500 Євро в день - це 20 робочих днів всього.
я открыл валютные карты в 5 банках. я+жена+родственник. если так - за неделю управитесь. но приват выдаёт по штуке только
барабашов написав:Damien Ну так он же писал - "сдал десятку по 4.93, в прошлом году был курс 3.8" Взял окуенный задаток, собрал вещи, не факт что передал ключи, освободил территорию и сдёрнул с жинкой в Пшекию, где тоже только сделал первый взнос а хата пойдёт в ипотеку или что там для наших они как плюшки делают, ибо свои уже и на 50 лет ипотеку из-за цен не тянут, а себестоимость бетона на грани банкротства билдеров. Тоже это он писал. Теперь если первый уклоновец не найдёт кирпич под диваном, залог пойдёт на честноотжатый доход, второй тесловец тоже по той тропинке может протопать. Может там подобное рядом под 150, а то и двести, вот любители за пятак гривенников накупить и выстраиваются в очередь
Мимо. Всё мимо Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.
Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
Так по докам вроде что вы выкладывали там 40-42метра объект за 499кZL Разве это 2К или там хорошо спланировано что можно выделить не только кухню но и две спальни??? Вы там хоть повернётесь если переночевать решите?
Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки!
Ну і що? Наче ріст на 23%!(правда в місцевих грошах) Але це в па-раші!
А у нас? По Львівському ринку є така інфо?
п.с. Цікаво, чом мою [b]супер-ідею про особняк[/b] ніхто не "обсмоктує"? ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди![/quote]
Долярчик, Недалеко від мене вже багато років продається один такий: зведений в кінці 90х, 800+ квадратів, 3 поверхи вверх і два вниз, землі 24 сотки, є тенісний корт та басейн. І за все це хотіли до війни 180000, зараз напевно хазяйка віддасть дешевше, можливо навіть вийде па150 за метр. Правда там трохи занедбано але ж ти легінь рукастий-порядок наведеш!
барабашов написав:Damien Ну так он же писал - "сдал десятку по 4.93, в прошлом году был курс 3.8" Взял окуенный задаток, собрал вещи, не факт что передал ключи, освободил территорию и сдёрнул с жинкой в Пшекию, где тоже только сделал первый взнос а хата пойдёт в ипотеку или что там для наших они как плюшки делают, ибо свои уже и на 50 лет ипотеку из-за цен не тянут, а себестоимость бетона на грани банкротства билдеров. Тоже это он писал. Теперь если первый уклоновец не найдёт кирпич под диваном, залог пойдёт на честноотжатый доход, второй тесловец тоже по той тропинке может протопать. Может там подобное рядом под 150, а то и двести, вот любители за пятак гривенников накупить и выстраиваются в очередь
Мимо. Всё мимо Я покупаю злотый сейчас а ни в каком то году.
Какая ипотека. За мне хватило 105 куе на 2к. в нормальном районе Варшавы. 15 куе еще и осталось. Сдача ЖК в марте
Так по докам вроде что вы выкладывали там 40-42метра объект за 499кZL Разве это 2К или там хорошо спланировано что можно выделить не только кухню но и две спальни??? Вы там хоть повернётесь если переночевать решите?
не. мы туда не влезем. там 1 комната и кухня. кароч 1к по нашему ну я ж не себе беру, а так - лишь бы было. на перепродажу или на сдачу. фиг знает, я рынок польши не знаю. попробую - отпишусь
beee Да вроде ничего так планировка Не хрущ Кухня огромная, там диван раскладной поставить - рубленых форм - и даже Кличко спать сможет до первого запаха каклет А снаружи дом ничего? Локация как? А то цена голого бетона как бы высока, ну для меня естественно, А136 например от этой цены только начинается.