Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:beee Да вроде ничего так планировка Не хрущ Кухня огромная, там диван раскладной поставить - рубленых форм - и даже Кличко спать сможет до первого запаха каклет А снаружи дом ничего? Локация как? А то цена голого бетона как бы высока, ну для меня естественно, А136 например от этой цены только начинается.
ландшафтный дизайн они делают круто. через дорогу ТРЦ большой. парк, сад, школа, лицей. место вроде ничего. советовать не могу - сам в польше чайник. ну красиво. парк, садик, школа.
лежит стопка предложений с урсуса за 98 куе - 60м2 с паркингом. причём платить нужно 50%, а остальное после сдачи. у них там всё так. но место. самолёты, стройка вокруг
Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" :lol для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... - і рубав би бабло #нєпадєцки! :mrgreen
В студії малувато місця, щоби товктись😸: https://youtu.be/cLHPim58pBc[/quote] Ну і що? Наче ріст на 23%!(правда в місцевих грошах) Але це в па-раші!
А у нас? По Львівському ринку є така інфо?
п.с. Цікаво, чом мою [b]супер-ідею про особняк[/b] ніхто не "обсмоктує"? ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди![/quote]
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Долярчик, Недалеко від мене вже багато років продається один такий: зведений в кінці 90х, 800+ квадратів, 3 поверхи вверх і два вниз, землі 24 сотки, є тенісний корт та басейн. І за все це хотіли до війни 180000, зараз напевно хазяйка віддасть дешевше, можливо навіть вийде па150 за метр. Правда там трохи занедбано але ж ти легінь рукастий-порядок наведеш![/quote]
барабашов написав:beee Да вроде ничего так планировка Не хрущ Кухня огромная, там диван раскладной поставить - рубленых форм - и даже Кличко спать сможет до первого запаха каклет А снаружи дом ничего? Локация как? А то цена голого бетона как бы высока, ну для меня естественно, А136 например от этой цены только начинается.
ландшафтный дизайн они делают круто. через дорогу ТРЦ большой. парк, сад, школа, лицей. место вроде ничего. советовать не могу - сам в польше чайник. ну красиво. парк, садик, школа.
лежит стопка предложений с урсуса за 98 куе - 60м2 с паркингом. причём платить нужно 50%, а остальное после сдачи. у них там всё так. но место. самолёты, стройка вокруг
И как они при таких ценах и фактически(Урсус) в поле работают на грани рентабельности? Доля ж зарплат в строительстве не сильно большая, неужели там такие дорогие материалы и сама лицензия на жилое строительство?
Успіх написав:Цікаво, чом мою [b]супер-ідею про особняк[/b] ніхто не "обсмоктує"? ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди!
==========
Долярчик, Недалеко від мене вже багато років продається один такий: зведений в кінці 90х, 800+ квадратів, 3 поверхи вверх і два вниз, землі 24 сотки, є тенісний корт та басейн. І за все це хотіли до війни 180000, зараз напевно хазяйка віддасть дешевше, можливо навіть вийде па150 за метр. Правда там трохи занедбано але ж ти легінь рукастий-порядок наведеш!
====== Це в межах Києва?
Ага, на Прорізній. Губозакотувальну машинку маєш чи тобі подарувати?